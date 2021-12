Ángel Nicolás alaba a Page pero marca distancias con Pedro Sánchez: "Gracias, Emiliano"

El presidente de los empresarios de Toledo y de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, ha alabado el escenario de diálogo social que se mantiene en la Comunidad Autónoma con el Gobierno regional, poniendo distancia con lo que ocurre a nivel nacional, donde el Ejecutivo central presenta "falta de empatía", y asegurando que este contexto se debe "al talante de las personas".

En el acto de recepción de los premiados por la patronal toledana en la sede del Gobierno regional, ha asegurado que por contra a nivel nacional el diálogo es "más complejo".

"No acaban de entendernos, algo que aquí no pasa, donde hay un diálogo sincero y no amordazado. Es fácil imponer un criterio en una mesa de diálogo social bajo amenazas, pero aquí no. Aquí hemos discutido mucho, pero hemos conseguido lo que a cada uno le tocaba con decencia", ha abundado.

Ahora, el diálogo social es "uno de los valores de Castilla-La Mancha". "Agradezco, Emiliano, que nos lo pongas fácil, que podamos discutir y que no te enfades cuando lo hacemos", ha dicho dirigiéndose al presidente autonómico, Emiliano García-Page.

El valor de los empresarios

Nicolás ha dicho de otro lado que en los empresarios premiados por su federación se reconoce "el valor de una empresa en una provincia tan importante", que representa un peso del 33% de la economía global de la Comunidad Autónoma.

La "responsabilidad social" de los empresarios toledanos ha sido algo que "o se ha imbuido por ciencia infusa o tiene que ver con la Oficina de Responsabilidad Social de Fedeto".

"Nos sentimos muy orgullosos de las empresas, grandes, pequeñas, todas con un cometido, que es desarrollarse no solamente en su balance interno, sino contribuyendo al desarrollo de la provincia", ha asegurado.

