Alertan desde EEUU sobre lo que puede pasar en España con el Covid en pocos días

Este centro investigador de la Universidad de Washington no siempre ha acertado con la pandemia en relación con España. Atinó con la segunda y la tercera ola del COVID. Sin embargo, no fueron buenas sus predicciones con la quinta ola. De hecho, pronosticó que podría incluso no llegar a nuestro país cuando en realidad provocó más de un millón de infecciones y 5.000 muertes.

Ahora empeora sus perspectivas para España y dice que podríamos vivir una sexta ola de dimensiones similares a las de la quinta en lo que se refiere al número de casos. Según el IHME, esta ola comenzaría en dos semanas y alcanzaría su pico más alto los últimos días del año.

El IHME prevé que alrededor del 30 de diciembre España podría superar incluso las 92.000 infecciones ese día en el mejor de los casos, para descender inmediatamente después. Si se intensifican las medidas restrictivas, incluido el uso de mascarillas obligatorias en todos los lugares, el pico sería mucho más suave y no se superarían ese día los 8.500 casos diagnosticados.

El instituto prevé que el pico de hospitalizados llegaría alrededor de 15 días después del alcanzarse el pico de casos, en torno a mediados de enero. Sobre las muertes, el IHME pronostica que España registraría una media de 1.907 muertes el 23 de enero, un número que descendería en picado días después.

España ha registrado en las últimas 24 horas una nueva subida en la incidencia, de 2,1 puntos, hasta los 53,7 casos por cada 100.000 habitantes, después de que este jueves entrara en el umbral de riesgo medio (de 50 a 150 casos) por coronavirus, mientras los contagios notificados han vuelto a superar los 3.000.

