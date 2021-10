Page se pronuncia sobre el bono cultural de Pedro Sánchez y los toros

El presidente de Castilla-La Mancha,, ha defendido este jueves que sería conveniente que el bono cultural se extendiera a todas las actividades culturales, y ha comentado que, ya que la actividad taurina está clasificada en la categoría de cultural.En una entrevista radiofónica con, García-Page ha considerado que el bono cultural para jóvenes que ha anunciado el Gobierno "se tiene que extender a toda actividad que formalmente se tenga circunscrita a la cultura".Por ello, no entiende la p, a los que el Gobierno no va a incluir en el catálogo del bono cultural para jóvenes.Al respecto, ha dicho que "si la actividad taurina está clasificada dentro de la categoría cultural, y de hecho es objeto de debate en el Ministerio de Cultura, yo creo sinceramente que trabajar con ánimo de animar a la gente al consumo de la cultura excluyendo lo que sea no me parece bien, quitando aquellas"."Yo creo, sinceramente, que hay que hacer un planteamiento lo más incluyente que se quiera,, lo tengo muy claro, y hacerlo con la gente joven más claro todavía", ha afirmado García-Page, que ha añadido: "La realidad es que en esto hay que cubrir todos los espectros y todas las opiniones y todas las sensibilidades que se pueda".