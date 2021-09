La autovía que el Ministerio se quiere ahorrar: clamor en Castilla-La Mancha en defensa de la A-43

Conectar mediante vía rápida a Extremadura con la Comunidad Valencia. Vertebrar España de este a oeste... pasando por Castilla-La Mancha. En concreto, colocando a Puertollano y su comarca en una posición privilegiada, a mitad del trayecto. Todo eso supondría la futura autovía A-43. Pero el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Dirección General de Carreteras, ha decidido guardar el proyecto en un cajón y conformarse con acondicionar la nacional N-430 en el tramo Santa Amalia (Badajoz)-Ciudad Real.

La resolución ministerial del pasado 19 de julio concluye que ni la opción norte de la A-43 (que implicaría el desdoblamiento de la N-430) ni la sur, que plantea el trazado por Almadén y Puertollano, suponen las "alternativas más eficientes". Un verdadero jarro de agua fría para Extremadura y para Castilla-La Mancha, donde se ha desatado un clamor en contra de la postura gubernamental y a favor de la construcción de la deseada autovía.

Según ha informado la agencia Efe, una veintena de autoridades locales de los más de cuarenta municipios que demandan la autovía han mantenido una reunión extraordinaria en Santa Amalia (Badajoz) después de conocer que el Ministerio de Transportes ha propuesto la redacción de un estudio para el acondicionamiento de la N-430 entre la localidad pacense y Ciudad Real, que abarca unos 210 kilómetros de esta vía y cuyas obras supondrían un 350 millones de euros.

"No es la solución que esperábamos para una carretera" con altos índices de siniestralidad, deficiente seguridad y un trazado muy complejo, ha dicho Saturnino Alcázar, alcalde de Herrera del Duque (Badajoz). "Si no hay más tráfico de circulación es porque la carretera es mala, mala", ha añadido Alcázar, que a su vez sostiene con optimismo que dicho tráfico aumentará con el acondicionamiento de la N-430 y, por tanto, "avalará la futura reconversión en autovía".

Los transportistas rechazan los "parches"

Pero los transportistas castellano-manchegos no son tan benévolos con el Gobierno. Desde la Federación de Empresarios de Transporte de Castilla-La Mancha (Fetcam) han lamentado la "falta de empatía y de visión de futuro" de la Dirección General de Carreteras ya que, según aseguran, desde el punto de vista del tráfico de mercancías la A-43 es una vía de comunicación "extremadamente importante, porque uniría el Mediterráneo con Portugal a través del denominado 'Corredor Mediterráneo".

Defienden que la construcción de la autovía A-43 entre Puertollano y Mérida es "una necesidad real, urgente y práctica", por lo que rechazan "soluciones perentorias para 'tapar parches' que a corto plazo nos cuestan mucho más caros tanto a los transportistas como al consumidor final, que es el ciudadano". En ese sentido, han recordado que la autovía tendría unos 210 kilómetros, que supondrían en tiempo de conducción efectiva unas tres horas frente a las más de cuatro horas y media del trazado por carretera convencional, que se elevan a ocho en caso de querer cubrir día distancia utilizando las autovías disponibles actualmente.

Además, consideran que las cuentas cuadran. Según sus cálculos, los 210 kilómetros de la vía supondrían un coste aproximado de entre 350 y 400 millones de euros, que se verían amortizados dentro del coste medio por usuario de esta vía en aproximadamente 40 años. "Los datos hablan por sí solos: seguridad (actualmente la siniestralidad de esta vía es elevadísima), eficiencia energética, ahorro de costes, fijación de población en una zona con alta despoblación, salida directa a Europa, etcétera", ha subrayado la Federación de Empresarios de Transporte de Castilla-La Mancha.

Polémica política

El propio presidente castellano-manchego, el socialista Emiliano García-Page, ha dicho sentirse muy sorprendido y dolido por la situación pero ha calificado la firma de la polémica resolución como una simple "piedra en el camino". Incluso, se ha mostrado seguro de que el trazado sur de la A-43 acabará siendo una realidad. "No es que defendamos el trazado sur, es que va a ser así", ha afirmado con rotundidad pero, por el momento, sin apoyo documental ni presupuestario por parte del Ejecutivo nacional.

El líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha preguntado desde Puertollano "qué ha hecho durante estos seis años de presidencia regional Emiliano García-Page con relación a este asunto" y le ha reprochado que "una vez más, solo sabe dar titulares, hablar en los medios de comunicación y vender propuestas que no van a ningún sitio". Al respecto, ha sentenciado que García-Page "o no ha ido al Ministerio a luchar por esta infraestructura, o no se ha preocupado por ella o, sabiendo que no se iba a hacer, ha engañado a los vecinos de Puertollano".



Paco Núñez, este viernes en Puertollano (Ciudad Real).

Además, Núñez ha criticado que la ministra de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, que hasta hace unas semanas era la alcaldesa de Puertollano, "se ha olvidado muy pronto de su pueblo y de su comunidad autónoma para plegarse a los intereses de Sánchez".

Pero, más allá de unas críticas propias de cualquier oposición, el PP de Castilla-La Mancha también entiende que la A-43 es una infraestructura muy necesaria y, por ello, ha anunciado que los diputados 'populares' por Ciudad Real "darán la batalla en el Congreso para revertir esta situación". Asimismo, Núñez ha adelantado que el partido va a iniciar una ronda de contactos con la sociedad civil de Puertollano y de la comarca, para lo cual Núñez se reunirá con los principales colectivos empresariales de la zona "para plantear acciones políticas de la mano de la sociedad civil".

La próxima semana, los presidentes del Partido Popular de Castilla-La Mancha y de Extremadura, Paco Núñez y José Antonio Monago, respectivamente, mantendrán un encuentro para plantear iniciativas conjuntas en defensa de la construcción de la autovía A-43 entre Puertollano (Ciudad Real) y Mérida.



