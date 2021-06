Alicia Ruiz, la número uno en la EvAU de CLM: "Es primordial prepararse durante el curso"

"Sorprendida y feliz". Así se encuentra Alicia Ruíz tras haber obtenido la nota más alta en las pruebas de Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) en Castilla-La Mancha, con un 13,975 sobre 14 puntos. Con semejante resultado, esta estudiante del IES Bernardo Balbuena de Valdepeñas (Ciudad Real) podría estudiar lo que quisiera, pero siempre ha tenido claro que lo suyo es la Fisioterapia, grado que cursará en Toledo y que intentará compaginar con su afición por la danza, un arte que también quiere que forme parte de su futuro.

Tanto para Alicia como para el resto de estudiantes de su promoción, estos dos años de Bachillerato han estado llenos de "inseguridades", sobre todo el año pasado, cuando "el ritmo de estudio de hincar codos se perdió". Sin embargo, según explica, este curso "los profesores se han sabido adaptar muy bien y han optado por la presencialidad al 100 %", un "hecho clave" que le ha permitido brillar en la selectividad.

Su consejo: organizarse desde que empieza el curso

A pesar de haber salido contenta de los exámenes, la valdepeñera "no esperaba una nota tan alta", aunque cree que ha tenido "suerte" porque "el modelo de la EvAU con el Covid ha tenido mucha opcionalidad". Respecto a la organización, considera primordial ir resumiendo todo el temario desde que comienza el curso, porque "cuando llega junio es imposible esquematizar todos los temas".

"Tuvimos cuatro semanas justas para preparar la EvAU, pero yo los primeros días me los tomé para relajarme y para planificarlo. Me hice un planning de tres semanas y dividí el temario en esos días", explica Alicia. "No te voy a mentir, yo me deje bastante temario sin estudiar. Sobre todo en Historia me deje una evaluación entera y en Literatura tres temas".

Aunque esta alumna, que ha cursado la rama de Ciencias en Bachillerato, tiene una nota media de 10, afirma que no ha renunciado a sus actividades extraescolares ni ha dejado de quedar con sus amigos. "Yo soy una persona que no se puede sentar todo el dia, porque soy muy inquieta y no me concentro. No he dejado de bailar ni de salir porque es mejor descansar y que el cerebro también descanse".

Tiene claro que estudiará Fisioterapia

Ahora que ya ha pasado lo más duro, Alicia tiene claro que estudiará Fisioterapia en Toledo. "Desde la ESO he querido estudiar este grado porque es algo que me gusta mucho y, además, como yo bailo, me parece que está muy relacionado. He visitado muchos fisioterapeutas y siempre me llamado mucho la atención", señala. "He elegido Toledo porque está cerca y porque en el Hospital Nacional de Parapléjicos se pueden hacer muy buenas practicas".

Superada esta situación de estrés, la castellano-manchega quiere lanzar un mensaje para las próximas generaciones: "Podría decirles que no estén nerviosos, que es lo que me dijeron a mí, pero es mentira. Vas a estar nervioso sí o sí. Es algo por lo que pasamos todos y es normal, perol final no es para tanto. Lo más importante es ir preparándose durante el curso para que al llegar a EvAU no te pille el toro".