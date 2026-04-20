ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Sánchez vuelve a los 110 escaños
María Jesús Montero Sepi
Entrevista María Corina
Cataluña 1.000 M€ más Next Generation
Gobierno deja a Madrid sin militares desfile del 2 de Mayo
Parque natural con las rocas más antiguas
Límite de población de la Tierra
Parece la Toscana, pero es España
Nueva tasa UE contra China
Ingresos españoles
Vuelos cancelados en Europa
Huelga gasolineras puente de mayo
Multas por poner la lavadora
Compensación por trabajar en vacaciones
Millones en impuestos para el Estado
China se expande en África
Subida del alquiler
Manolo García municipio
España necesita empleados automoción
Multas usar coche sin garaje
China quiere construir una fábrica en el espacio
España reactiva la búsqueda de recursos estratégicos
Colas en Aldi para hacerse con el nuevo aspirador de agua
Baja laboral por dolores menstruales
Trabajador con hijos adaptar horario
España empleados sector automoción
Acaba de llegar a Zara el vestido primaveral más barato y elegante
No es suficiente tener 15 años cotizados para conseguir la pensión de jubilación
UE reclama España permiso parental
Municipio donde desconectaba Shakira
Multas 3.000 € coche sin usar en el garaje
Normativa ascensores reformas
Municipio español del Paleolítico
Finlandia tasa desempleo UE
El refugio de Cristina Pedroche
Robot sprinter
Refugio del escarabajo rojo
España busca independencia
Crisis de la tortilla
Italia da una lección a España
Marruecos resiste a la crisis del petróleo
Dos años de excedencia
Nuevo permiso para vehículos
Jesús Hijosa recibiendo el pasodoble que se ha hecho en su honor.

Jesús Hijosa recibiendo el pasodoble que se ha hecho en su honor.

Nos han contado NOS HAN CONTADO

Dedican un pasodoble a uno de los alcaldes más taurinos de Castilla-La Mancha

Publicada
Actualizada

Jesús Hijosa ya tiene un pasodoble en su honor. El histórico alcalde de Villaseca de la Sagra (Toledo), uno de los regidores que mayor apoyo ha exhibido a la tauromaquia, tiene a partir de hoy su hueco en el repertorio musical taurino.

El autor de este pasodoble ha sido el maestro EugenioGómezGarcía, quien coincidiendo con la gran final del XII Certamen Alfarero de Plata ha hecho entrega de la composición.

Este acto ha sido realizado por el maestro Alberto Toledo, en un encuentro que ha congregado a numerosos aficionados y a representantes del ámbito taurino y cultural del municipio.

Foto: J. L. Cárdenas / Ayuntamiento de Villaseca.

Durante la ceremonia, el alcalde ha recibido un cuadro conmemorativo junto a la partitura completa de la obra musical que lleva su nombre, en reconocimiento a su trayectoria y a su firme compromiso con la promoción y defensa de las tradiciones y la cultura de Villaseca de la Sagra.

"Este homenaje supone un nuevo vínculo entre la música y la tauromaquia, dos expresiones profundamente arraigadas en la identidad local, reforzando el papel de Villaseca como referente cultural dentro del panorama taurino", remarcan desde el Ayuntamiento sagreño.

El estreno oficial del pasodoble ha tenido lugar durante la celebración de la gran final del XII Certamen Alfarero de Plata 2026 conquistado por Israel Guirao.

Más en Nos han contado