Dedican un pasodoble a uno de los alcaldes más taurinos de Castilla-La Mancha

Jesús Hijosa recibiendo el pasodoble que se ha hecho en su honor.

Jesús Hijosa ya tiene un pasodoble en su honor. El histórico alcalde de Villaseca de la Sagra (Toledo), uno de los regidores que mayor apoyo ha exhibido a la tauromaquia, tiene a partir de hoy su hueco en el repertorio musical taurino.

El autor de este pasodoble ha sido el maestro EugenioGómezGarcía, quien coincidiendo con la gran final del XII Certamen Alfarero de Plata ha hecho entrega de la composición.

Este acto ha sido realizado por el maestro Alberto Toledo, en un encuentro que ha congregado a numerosos aficionados y a representantes del ámbito taurino y cultural del municipio.

Durante la ceremonia, el alcalde ha recibido un cuadro conmemorativo junto a la partitura completa de la obra musical que lleva su nombre, en reconocimiento a su trayectoria y a su firme compromiso con la promoción y defensa de las tradiciones y la cultura de Villaseca de la Sagra.

"Este homenaje supone un nuevo vínculo entre la música y la tauromaquia, dos expresiones profundamente arraigadas en la identidad local, reforzando el papel de Villaseca como referente cultural dentro del panorama taurino", remarcan desde el Ayuntamiento sagreño.

El estreno oficial del pasodoble ha tenido lugar durante la celebración de la gran final del XII Certamen Alfarero de Plata 2026 conquistado por Israel Guirao.