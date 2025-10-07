Una piscina de Toledo estrena un novedoso sistema para monitorizar a los nadadores

Ugena (Toledo) se ha colocado a la vanguardia de la seguridad gracias al sistema implementado en su piscina municipal, basado en la tecnología Nagi, que permite detectar en tiempo real la posición y los movimientos de los deportistas en el agua.

La delegada del Gobierno, Milagros Tolón, ha participado en la presentación de este nuevo sistema que ha contado con una ayuda de 44.700 euros del Gobierno de España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

“Una tecnología innovadora que sitúa a Ugena entre los municipios de España con instalaciones más avanzadas, y que demuestra una apuesta decidida por el deporte, la seguridad y la modernización”, ha señalado Milagros Tolón sobre este sistema que además permite mejorar la calidad de los entrenamientos.

Piscina de Ugena.

La delegada ha agradecido al alcalde, Félix García, su invitación a este acto, destacando “la magnífica labor que está realizando al frente del Ayuntamiento, con una gestión responsable, comprometida y con visión de futuro”, ha informado la Delegación del Gobierno.

En este sentido, ha recordado que en septiembre de 2024 el Gobierno mantuvo una reunión con alcaldes y con el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Uribes, para anunciar proyectos como el de Ugena, que hoy son una realidad.

Tolón ha subrayado que esta actuación forma parte del compromiso del Ejecutivo con el mayor proceso de modernización y transformación que ha vivido España en los últimos 25 años, impulsado a través del Plan de Recuperación.

“El Gobierno de España trabaja con una mirada amplia, pero también con un compromiso firme con lo local: desde los grandes proyectos estratégicos hasta las iniciativas que mejoran el día a día de los vecinos en municipios como Ugena”, ha afirmado.

2.500 millones en la región

La delegada ha destacado que el Plan de Recuperación ha destinado más de 2.500 millones de euros a Castilla-La Mancha, “llegando a la economía real, a las ciudades, a los pueblos y a los ayuntamientos de nuestra región, con proyectos que se traducen en mejores servicios públicos, más seguridad y más calidad de vida”.

Por último, Milagros Tolón ha puesto en valor la colaboración institucional como elemento esencial para que estos proyectos se materialicen: “Cuando el trabajo se hace de forma seria, rigurosa y coordinada, los fondos europeos llegan a donde deben llegar: a mejorar la vida de la gente”.

La delegada ha concluido felicitando al alcalde por su “empeño y compromiso con el desarrollo de Ugena”, destacando que “este proyecto refleja que, cuando las cosas se hacen bien, construimos un futuro mejor para nuestros vecinos y vecinas”.