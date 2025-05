Xavier Sardà confiesa su admiración por Toledo durante su visita a la ciudad imperial: "Es impresionante"

Xavier Sardá y Ramón García, dos rostros muy conocidos de la televisión, han visitado este jueves la ciudad de Toledo con motivo del encuentro 'Cómo acabar con la pandemia de la soledad' organizado por CaixaBank en el Museo Victorio Macho.

Sardà ha confesado a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM que no es la primera vez que visita Toledo, aunque su admiración por la ciudad imperial sigue siendo la misma. "Es impresionante, es una ciudad que no se parece a otra, tiene una energía especial y una historia viva que se nota en cada rincón".

La intervención del conocido periodista nacido en Barcelona ha girado en torno a la importancia de la conversación, la escucha y el valor de los vínculos humanos en un mundo hiperconectado pero cada vez más individualista.

Charlas Generación+ de CaixaBank en Toledo con Xavier Sardà y Ramón García.

"Es muy fácil ir de tópico en tópico en esto de las charlas sobre la soledad y todo eso, pero si uno habla un poco de verdad, la cosa cunde", ha incidido Sardà.

La charla ha sido introducida por Juan Luis Vidal, director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, quien ha subrayado el compromiso de la entidad con el bienestar emocional de las personas mayores.

"Con las Charlas Generación+ buscamos crear espacios donde se hable abiertamente de temas que importan, y sin duda la soledad es uno de ellos. Nuestro objetivo es promover una sociedad más unida, más empática y con más diálogo entre generaciones", ha señalado.

Por su parte, Ramón García, que desde hace más de nueve años presenta el programa En Compañía en Castilla-La Mancha Media, ha compartido su experiencia con miles de personas que sufren soledad.

"Primero he sabido lo que es la soledad, a través de los testimonios he aprendido a saber acompañarles y me he dado cuenta de que la televisión puede ser mucho más que entretenimiento", ha afirmado.

Ramón García y Xavier Sardá en Toledo. CaixaBank

El evento ha contado con una notable asistencia de público, en su mayoría personas mayores, pero también figuras públicas del ámbito social, sanitario y educativo como la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores del Ayuntamiento de Toledo, Marisol Illescas.

Está previsto que estas Charlas Generación + tengan lugar en todas las Direcciones Territoriales de CaixaBank. La próxima cita tendrá lugar el próximo 4 de junio en Bilbao y en ella Xavier Sardá charlará con el chef Martín Berasategui.