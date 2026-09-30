¿Qué historias no contadas de la política española se guarda Page para un libro en el que ya trabaja?

Emiliano García-Page desveló este martes en Toledo que está escribiendo un libro en el que abordará la situación política actual y los retos de futuro de la sociedad española.

El presidente de Castilla-La Mancha lo hizo casi de pasada, durante una conversación con los exministros Alfonso Guerra y Rodolfo Martín Villa sobre la Transición, pero dejando una pista suficientemente clara: hay episodios de su memoria política que se ha reservado para el papel.

La revelación llegó al recordar un encuentro con Adolfo Suárez celebrado en Toledo en 1995, cuando el expresidente del Gobierno recibió el premio Alfonso X El Sabio. Page relató cómo aquel acto propició que Suárez y el rey Juan Carlos volvieran a abrazarse en el Teatro de Rojas y cómo, posteriormente, se celebró un largo almuerzo en el Palacio de Fuensalida, durante la presidencia de José Bono.

La comida comenzó a las 14.30 horas y terminó a las 22.30. Ocho horas en las que Suárez compartió con los presentes numerosas anécdotas relacionadas con el Ejército.

Page llegó entonces hasta Milans del Bosch y dejó la historia a medias. "Y alguna importante de Milans del Bosch. Pero no voy a anticiparla, porque ya la cuento yo en un libro", aseguró.

La frase sirvió para confirmar algo que ya había dejado entrever meses atrás: Page está trabajando en una futura publicación. Fuentes de su entorno consultadas por Europa Press tras el acto lo confirmaron, aunque sin aportar más detalles sobre su contenido o cuándo podría ver la luz.

No es la primera vez que Page deja una puerta abierta a contar por escrito episodios de su trayectoria política. El pasado 24 de abril, en Azuqueca de Henares, ya anunció que pensaba relatar con detalle sus vivencias durante el polémico Comité Federal del PSOE de octubre de 2016, después de la publicación de unos vídeos de aquella reunión en la que se intentó ejecutar un "intento de pucherazo cutre".

"Yo, particularmente, me reservo la posibilidad de contar con detalle todo lo que viví y todo lo que sentí en ese momento. Lo voy a hacer con mucho detalle cuando tenga más tiempo para redactarlo, pero lo voy a hacer", afirmó entonces.

¿Qué otras historias no contadas de la política española se guarda Page para su futuro libro?