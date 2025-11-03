Luz verde a que Castilla-La Mancha convoque oposiciones para cubrir 827 plazas: todos los detalles de la oferta

Los sindicatos de la función pública han respaldado por unanimidad, en la Mesa Sectorial de Personal Funcionario de Administración General, la Oferta de Empleo Público (OEP) de personal funcionario correspondiente al ejercicio 2025, impulsada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que asciende a 827 plazas.

La negociación de esta oferta con los representantes del personal empleado público ha sido uno de los puntos del orden del día de la Mesa Sectorial de Personal Funcionario de Administración General, que ha estado presidida por el director general de Función Pública, José Narváez, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Esta negociación se ha llevado a cabo dentro del proceso de planificación de la Oferta de Empleo Público del presente año 2025 que se desarrolla en los distintos sectores del empleo público regional.

Tal y como se ha acordado en el encuentro, con el voto a favor de todas las organizaciones sindicales, la OEP para personal funcionario de este año asciende a 827 plazas, que se reparten en 623 de turno libre, 158 de promoción interna, 33 de discapacidad general y 13 de discapacidad intelectual.

Estas plazas se aprobarán en el contexto de este ejercicio junto con las de personal laboral, que conforman el sector de Administración General, cuya comisión negociadora se celebrará la próxima semana. Durante el mes de diciembre también se celebrará la Mesa General del Personal Empleado Público, como paso previo a la aprobación por el Consejo de Gobierno de toda la OEP de 2025, que engloba al sector de Administración General (personal funcionario y laboral), más el sanitario y el educativo.

Plan de Impulso a los Servicios Públicos

La Oferta de Empleo Público de 2025 forma parte de la tercera edición del Plan de Impulso a los Servicios Públicos 2023-2027 del Gobierno de Emiliano García-Page, con el que se prevé aprobar más de 12.300 plazas de empleo público durante este periodo.

De esta forma, el Ejecutivo autonómico persigue "generar oportunidades de empleo en la región, transmitir certidumbre a las personas interesadas en adquirir la condición de personal empleado público de la Administración regional y mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen, dotando de mayor estabilidad a las plantillas e incentivando su desarrollo profesional", ha finalizado la Junta.