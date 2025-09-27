¿Qué pueblo de Toledo ha logrado que la SAREB pague más de 226.000 euros que debía en facturas de agua?

El Ayuntamiento de la localidad toledana de Fuensalida ha logrado que la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) abone 226.334 euros correspondientes a facturas de agua impagadas correspondientes a viviendas de su propiedad.

Según ha informado el Consistorio en nota de prensa, este ingreso es fruto del trabajo de gestión y regularización realizado durante el último año por el Gobierno municipal, con el objetivo de defender los intereses económicos del municipio y garantizar una gestión eficiente, responsable y equitativa de los recursos públicos.

La recuperación de estos fondos mejora directamente las arcas municipales y permitirá reforzar los servicios públicos y avanzar en el bienestar de los vecinos de Fuensalida.

Desde el Ayuntamiento subrayan que se continuará trabajando para asegurar que todas las obligaciones económicas con la administración local sean cumplidas, fortaleciendo así la sostenibilidad financiera del municipio.

La SAREB nació en 2012 como respuesta a la crisis financiera, cuando el estallido de la burbuja inmobiliaria dejó a muchos bancos cargados de activos tóxicos. Esta sociedad se quedó con miles de viviendas, suelos y promociones a medio construir que las entidades financieras no podían vender.

Una parte de ese patrimonio ya ha sido liquidado, pero todavía conserva un parque muy diverso: pisos todavía vacíos a la espera de comprador, promociones inacabadas que siguen a medio construir e incluso algunos inmuebles ocupados de manera ilegal.

Popularmente se la conoce como "banco malo" porque absorbió esos activos problemáticos para intentar recuperar parte del dinero público utilizado en el rescate financiero.