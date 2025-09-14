ES NOTICIA:
Plaza Mayor de Almagro

La Pregunta

¿Qué ciudad de Castilla-La Mancha aparecerá como uno de los escenarios del videojuego Fortnite?

Publicada

Castilla-La Mancha tendrá presencia destacada en el popular juego en línea Fortnite, y uno de sus escenarios más emblemáticos será la Plaza Mayor de Almagro (Ciudad Real).

Así lo ha anunciado este sábado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante su asistencia al recital lírico de la Carroza del Teatro Real en Almagro.

Según ha explicado la consejera, la incorporación de la Plaza Mayor a Fortnite permitirá que los jugadores de todo el mundo puedan explorar y celebrar partidas en algunos de los lugares más representativos de la región.

Representación lírica en Almagro

Representación lírica en Almagro JCCM

Esta iniciativa forma parte de una estrategia del Gobierno regional para promocionar Castilla-La Mancha a través de nuevas plataformas digitales y de entretenimiento, acercando su patrimonio y cultura a públicos más jóvenes y globales.

Lugar emblemático

La Plaza Mayor de Almagro, reconocida por su arquitectura histórica y sus tradicionales corralas, se suma así a otros espacios de la región que se verán recreados digitalmente, ofreciendo a los jugadores una experiencia única que combina juego y turismo virtual.

El Ejecutivo regional ha destacado que la colaboración con Fortnite permitirá generar contenidos interactivos y dinámicos, mostrando la riqueza patrimonial de la región y fomentando la curiosidad por sus municipios y tradiciones.

Pioneros

La Plaza Mayor de Almagro se convierte así en uno de los símbolos de esta apuesta digital, que vincula entretenimiento y promoción turística en un mismo proyecto.

Con esta iniciativa, Castilla-La Mancha se posiciona entre las regiones pioneras en España en aprovechar videojuegos y plataformas digitales como herramienta de promoción cultural, combinando la tradición histórica con la innovación tecnológica.

