¿Qué ciudad de Castilla-La Mancha aparecerá como uno de los escenarios del videojuego Fortnite?

Castilla-La Mancha tendrá presencia destacada en el popular juego en línea Fortnite, y uno de sus escenarios más emblemáticos será la Plaza Mayor de Almagro (Ciudad Real).

Así lo ha anunciado este sábado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante su asistencia al recital lírico de la Carroza del Teatro Real en Almagro.

Según ha explicado la consejera, la incorporación de la Plaza Mayor a Fortnite permitirá que los jugadores de todo el mundo puedan explorar y celebrar partidas en algunos de los lugares más representativos de la región.

Representación lírica en Almagro JCCM

Esta iniciativa forma parte de una estrategia del Gobierno regional para promocionar Castilla-La Mancha a través de nuevas plataformas digitales y de entretenimiento, acercando su patrimonio y cultura a públicos más jóvenes y globales.

Lugar emblemático

La Plaza Mayor de Almagro, reconocida por su arquitectura histórica y sus tradicionales corralas, se suma así a otros espacios de la región que se verán recreados digitalmente, ofreciendo a los jugadores una experiencia única que combina juego y turismo virtual.

El Ejecutivo regional ha destacado que la colaboración con Fortnite permitirá generar contenidos interactivos y dinámicos, mostrando la riqueza patrimonial de la región y fomentando la curiosidad por sus municipios y tradiciones.

Pioneros

La Plaza Mayor de Almagro se convierte así en uno de los símbolos de esta apuesta digital, que vincula entretenimiento y promoción turística en un mismo proyecto.

Con esta iniciativa, Castilla-La Mancha se posiciona entre las regiones pioneras en España en aprovechar videojuegos y plataformas digitales como herramienta de promoción cultural, combinando la tradición histórica con la innovación tecnológica.