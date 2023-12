¿Por qué el término "apocalíptico" persigue a Piqueras? Así lo explica el periodista albaceteño

El gran periodista albaceteño Pedro Piqueras, uno de los más populares de la televisión en las últimas décadas, empieza a despedirse con motivo de su próxima jubilación y ha concedido una entrevista al programa Viajando con Chester, conducido por Risto Mejide y emitido en la noche de este miércoles en Cuatro.

El mítico presentador de Informativos Telecinco, de 68 años de edad, aborda numerosas cuestiones a lo largo de la entrevista pero una de las más curiosas y llamativas que ha explicado es el motivo por el que el adjetivo "apocalíptico" le ha perseguido durante muchos años y las mejores anécdotas que ha ido viviendo en torno a ello.

La cadena Cuatro ya ha adelantado una pequeña píldora de lo que dará de sí la entrevista. En ese avance, Risto Mejide se interesa por uno de los términos que más le han perseguido durante su carrera, y es que Piqueras se hizo famoso al utilizar adjetivos como "apocalíptico" en sus informativos.

"Alguna vez lo he utilizado, pero muy pocas veces. Lo emplea más otra gente", dice primero el periodista. "Pero alguien hizo una tira con las veces que yo lo decía. Salía 'terrible', 'apocalíptico', 'dantestco'... Aquello se hizo tan popular que iba por la calle y desde la otra acera me gritaban 'apocalíptico'".

"¡La que me ha caído con esta historia!", se lamenta Piqueras riéndose con su compañero de cadena y recordando la anécdota que tuvo su germen hace como 14 años. Por eso, se propuso no emplear jamás ningún tipo de calificativo a la hora de dar las noticias. "No he vuelto a decir adjetivos, pero todavía hay quien me lo recuerda, como tú", le dice a Risto.