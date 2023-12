¿Qué líder autonómico, y no es Paco Núñez, ha pedido a Page que rompa el carné del PSOE?

El presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, ha asegurado que su homólogo en Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, tiene una "careta" al criticar la amnistía y no tomar cartas en el asunto, por lo que le ha invitado a romper el carné del PSOE si de verdad está en contra de la medida de gracia.

Así lo ha asegurado este lunes el presidente de Aragón en un foro organizado por el diario ABC, donde ha asegurado que no ve "ninguna posibilidad" del que el presidente castellano-manchego protagonice una alternativa "dentro del socialismo constitucional" que rechace los acuerdos del PSOE con Junts y ERC.

"He leído declaraciones del señor Page en la que decía que si él fuera diputado, habría renunciado al escaño -para no votar la amnistía-. Pues que renuncie al carné, porque él es militante del PSOE y es su partido el que está haciendo lo que está haciendo", ha pedido Azcón a Page, incidiendo en que "es muy poco coherente" decir que renunciaría al asiento en el Congreso sin "renunciar al carné".

El también presidente del PP en Aragón ha asegurado que en España hay "un hueco político" en la socialdemocracia "como no ha existido en otras ocasiones", por lo que se requiere a alguien "que crea en los principios ideológicos" socialdemócratas y "levante una bandera" contra el PSOE.

No obstante, en su opinión, no hay ninguna posibilidad de que esa persona sea el presidente de la Castilla-La Mancha, pese a sus críticas a la amnistía. "No hay ninguna posibilidad, estoy convencido. Hay que quitar la careta de todos los representantes del Partido Socialista", ha añadido.

