Tita García Élez ha tomado una buena decisión al anunciar que se bajará el sueldo después de conocerse que encabeza el ranking de los alcaldes mejor pagados de Castilla-La Mancha. Ha sido ágil y ha reaccionado con habilidad ante las críticas que se han suscitado en la ciudad y fuera de ella, hasta el punto de que Vox había presentado una moción para pedir una reducción de su sueldo. La moción ha sido retirada tras la reacción de la alcaldesa.

García Élez ha resumido su actuación en una contundente y oportuna frase: "Sé dónde estoy, de dónde vengo, escuchar y actuar". Es evidente que no está en la política por dinero. Ni mucho menos. Ser alcalde, y más de una ciudad con los problemas que pesan sobre Talavera, no es fácil ya que es el trabajo político que entronca más directamente con el ciudadano, el que se hace a pie de calle y con los vecinos juzgando todas y cada una de las decisiones que toma el consistorio. Los alcaldes deben estar bien pagados, como todos los que ejercen la representación pública en las distintas instituciones. Es difícil establecer los criterios que fijan sus salarios dado que no hay una norma común para todos ellos, y pensamos que la situación económica de grandes ciudades como Talavera no debería ser el condicionante esencial que determine la cuantía de los mismos. Sin embargo, sí es un factor que debe servir para que los alcaldes actúen en conciencia.

Y es lo que ha hecho Tita García Élez. Ella heredó de gobiernos municipales anteriores el sueldo que percibe y ya había decidido revisarlo, al igual que del resto de la Corporación, antes de que la semana pasada se conocieran los datos que tanta polémica y escándalo han levantado. "No hacen falta mociones, esta alcaldesa se bajará el sueldo", ha manifestado, para explicar que el informe del espacio Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) ha puesto de manifiesto que hay "desequilibrios" en las retribuciones salariales de los cargos públicos del Ayuntamiento en comparación con otros de una dimensión similar.

Ya se conocían de antes y estaban trabajando en la forma de corregirlos, asegura García Élez, decidida a dar ejemplo en su doble condición de alcaldesa y de presidenta de los alcaldes de toda la región como máxima responsable de la Federación de Municipios y Provincias de CLM.

