La publicación del videoclip "Ateo", de los populares cantantes C. Tangana y Nathy Peluso, ha motivado un escándalo mayúsculo entre un amplio sector de toledanos que considera que las imágenes son profundamente irreverentes y provocadoras, así como el propio título de la canción. Casi no se ha hablado de otra cosa en los grupos toledanos de las redes sociales, con comentarios y memes de todo tipo, aunque esencialmente críticos, y en algunos casos muy críticos, con la jerarquía eclesiástica de la diócesis primada, sin distinguir quiénes son unos y otros.

Por ello fue el propio arzobispo, Francisco Cerro Chaves, el que tomó la iniciativa obligado por las circunstancias y no solo condenó el contenido del vídeo sino que ha convocado a la comunidad eclesíastica a un acto de "conversión, reparación por los pecados y purificación" para el próximo domingo, día 17.

Antes de ello, grupos ultracatólicos hicieron un llamamiento para este mismo domingo, 10 de octubre, a través de WhatsApp para celebrar un "acto de reparación" y rezar "el Santo Rosario acompañado de una vela" a partir de las 9 de la noche a las puertas de la Catedral.

El video -por el que la productora de C. Tangana abonó entre 15.000 y 30.000 euros al Cabildo- ha provocado un agrio enfrentamiento en el seno de la iglesia toledana en la que una parte del cabildo catedralicio, responsable de la autorización, mantiene su apoyo a la decisión del deán, Juan Miguel Ferrer, frente al arzobispo Cerro Chaves, que ha lamentado "profundamente" los hechos y ha pedido "humilde y sinceramente perdón a todos los fieles que se han sentido justamente heridos por este uso indebido de un lugar sagrado".

En un primer momento no se sabía si la grabación del vídeo se había autorizado con el visto bueno del arzobispo, pero a tenor de sus palabras parece haber quedado claro que no tuvo conocimiento exacto de su contenido. Fuentes no oficiales de la iglesia toledana consideran que en el fondo se trata de una lucha interna por el cargo de deán de la catedral, que debe renovarse en breve, pero lo cierto es que con lucha o sin ella el escándalo provocado en Toledo por el videoclip hubiera sido el mismo.

Otra cosa es que ciertas personas y estamentos de la diócesis lo utilicen como excusa para sus intereses y aspiraciones particulares.

