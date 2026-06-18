Castilla-La Mancha: la oferta de vivienda en alquiler aumenta

En el mes de abril, en Castilla-La Mancha hablábamos de un desequilibrio estructural cada vez más acusado en la oferta de vivienda en alquiler, puesto que se situaba en mínimos en comparación con la de compraventa. El resultado era la existencia de una vivienda en alquiler por cada 15 en venta.

El descenso de la oferta de alquiler se viene produciendo desde aproximadamente el año 2021 en toda España, y nuestra región mantenía la misma tendencia; sin embargo, en el mes de junio se ha comprobado un cambio a través de la misma fuente (Idealista) utilizada en abril.

Tras acceder a la oferta en alquiler el 11 de junio, podemos comprobar un aumento del 16 % en la vivienda disponible en Castilla-La Mancha. Traducido en unidades, se produce un aumento de las 1.237 anteriores a 1.436.

Asimismo, en la oferta de venta se observa una bajada en los inmuebles disponibles entre abril (18.225) y junio (17.992), lo cual significa una reducción del 1,28 %.

Sin duda alguna, el aumento de vivienda en alquiler en nuestra región es una buena noticia, pese a la inseguridad jurídica que ha ocasionado la derogación del RD 8/2026, de marzo, que contemplaba la posibilidad de una prórroga de hasta dos años para determinados contratos de alquiler.

En todo caso, la demanda de vivienda en alquiler sigue en aumento en toda España. En el último trimestre de 2025, según datos del Observatorio del Alquiler, existía una presión de 135 personas por vivienda en 10 días, y en el primer trimestre de 2026 ha subido hasta las 141.

En Castilla-La Mancha se reproduce la subida. En el año anterior se contabilizaba una presión de 41 personas por vivienda, y en el primer trimestre de 2026 asciende a 52. A la cabeza de esta presión se sitúan Guadalajara (92) y Toledo (73), claramente destacadas del resto: Albacete (20), Ciudad Real (19) y Cuenca (14). Téngase en cuenta que una presión de cero a 15 personas por vivienda es normal; de 16 a 30 se considera en riesgo; de 46 a 60 es una presión alta; y más de 61 personas, muy alta.

En Castilla-La Mancha se ha pasado en dos meses de ofrecer una vivienda en alquiler por cada 15 en venta a una ratio de 1/12.

Según datos obtenidos de Idealista, el precio medio de alquiler en Castilla-La Mancha de un piso de 90 m² sube de 770 € a 837 € en el mes de junio. Actualmente, en términos relativos, el alquiler representa el 7,9 % de la oferta inmobiliaria en la región, en comparación con el 6,5 % de abril.

Expectativa

A principios de junio se conocía la desinversión que tienen prevista grandes fondos que llegaron a España tras la crisis de 2008 con el objetivo de comprar inmuebles, tanto residenciales como locales para empresas y oficinas, a precios muy bajos con motivo de las consecuencias de dicha crisis.

Esos pisos y oficinas han ido ajustando —subiendo— sus precios hasta la actualidad, llegando a máximos históricos; no obstante, conocedores de la situación y evolución del mercado, pareciera que pretenden anticiparse a un estallido de la burbuja del alquiler e irán vendiendo sus activos conforme vayan finalizando los contratos de arrendamiento.

No solo la rentabilidad económica de los alquileres puede ser el motivo de la venta de estos activos actualmente en alquiler, sino también la inseguridad jurídica que se viene palpando en materia de alquiler en los últimos años.

En este contexto, es muy posible que la transacción se realice a profesionales que terminen poniendo en venta esos inmuebles como vivienda habitual, o a pequeños inversores que decidan alquilarlos.

Ojo a la subida de tipos

Recordemos que el último dato que publicó el INE sobre la compraventa de viviendas en el primer trimestre de 2026 arroja una disminución acumulada del 7,7 % en comparación con el primer trimestre de 2025.

La subida del Índice de Precios de Vivienda (IPV) publicada por el INE en 2025 es del 12,9 %, más un 3,5 % del primer trimestre de 2026; esto supone una subida media en el conjunto de la nación en 15 meses del 16,4 % en el precio de compra de vivienda.

Un mayor precio en la compra supone que el 20 % que debemos aportar como entrada nos llevará más plazo de ahorro y, a su vez, un mayor coste añadido en el pago de la hipoteca, puesto que no es lo mismo financiar 150.000 € a un interés fijo del 2,5 % (en junio de 2025) que 174.000 € al 3,5 % (en junio de 2026).

En cifras, estas cantidades se traducen en que en la hipoteca de 2025 pagaríamos unos intereses totales de 62.573 € frente a los 105.365 € (una vivienda un 16 % más cara y una financiación un 1 % mayor) de una hipoteca en junio de 2026.