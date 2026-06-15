El presidente que España necesita

Hay momentos en la historia de un país en los que la política deja de ser una disputa ideológica para convertirse en una cuestión de confianza. Y España está exactamente en ese momento.

Mientras las portadas se llenan de investigaciones, escándalos, comisiones, grabaciones, presuntas mordidas, intermediarios, familiares investigados, altos cargos señalados y una sensación creciente de deterioro institucional, millones de españoles se hacen una pregunta muy sencilla:

¿En quién se puede confiar?

Porque cuando un país contempla cómo la corrupción se acerca cada vez más al corazón del poder, ya no basta con buscar un buen gestor. Necesita a alguien que devuelva la credibilidad a las instituciones. Y ahí aparece Alberto Núñez Feijóo.

No es un político improvisado. No es un producto de marketing. No es un líder construido en un plató de televisión. Es un hombre que ha dedicado toda su vida al servicio público y que ha pasado la prueba más difícil que existe en democracia: la de las urnas. Cuatro veces consecutivas los gallegos le otorgaron mayoría absoluta. Cuatro veces. No por casualidad. No por propaganda. No por sectarismo. Porque conocían su forma de gobernar.

Feijóo representa justamente lo contrario de aquello que hoy indigna a tantos españoles. Frente al ruido, serenidad. Frente a la propaganda, gestión. Frente al sectarismo, gestión. Frente al oportunismo, experiencia. Frente a los escándalos, honestidad. Frente a la improvisación, rigor. No necesita reinventarse cada semana porque lleva décadas demostrando quién es.

Mientras otros sobreviven políticamente gracias a pactos imposibles, cesiones permanentes y equilibrios precarios, Feijóo construyó su liderazgo desde la eficacia de la gestión y la confianza de los ciudadanos. La diferencia es sencilla. A algunos políticos los españoles les confiarían un discurso.

A Feijóo le confiarían las llaves de su casa. Y quizá la mejor definición la escuché hace tiempo: "Yo compraría un coche usado a Feijóo". Porque esa frase no habla de coches. Habla de confianza. Habla de credibilidad. Habla de la certeza de que la persona que tienes delante no intenta engañarte. En política, donde tantas veces la palabra vale menos que el papel en el que se escribe, esa es una cualidad extraordinaria.

España no necesita más espectáculo. No necesita más excusas. No necesita más división. Necesita recuperar la confianza en sus instituciones, la seguridad jurídica, el prestigio internacional y la cultura del esfuerzo. Necesita un presidente que inspire tranquilidad cuando otros generan incertidumbre. Un presidente que gobierne para todos y no únicamente para quienes le mantienen en el poder. Un presidente serio para un momento serio.

Y por eso cada vez más españoles llegan a la misma conclusión: si la corrupción es el problema, la honestidad es la solución. Si la improvisación es el problema, la experiencia es la solución. Si la desconfianza es el problema, Alberto Núñez Feijóo es la respuesta.

Carmen Riolobos es senadora del PP por la provincia de Toledo.