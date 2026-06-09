La generación que no puede empezar

El acceso a una vivienda estable se convierte en la barrera invisible que retrasa la emancipación, reduce la natalidad y redefine el modelo familiar. España se enfrenta a un fenómeno silencioso pero de profundo impacto social: cada vez más jóvenes no pueden formar una familia no por falta de voluntad, sino por falta de vivienda accesible. Lo que durante décadas fue un paso natural —emanciparse, formar una familia, tener hijos— se ha convertido en un proceso incierto, tardío y, en algunos casos, inalcanzable.

El problema no es solo económico, sino estructural. El mercado residencial presenta un desajuste creciente entre salarios y precios en la vivienda. Para acceder a un alquiler hay que disponer, como mínimo, de un contrato indefinido (últimamente están pidiendo dos), un año de antigüedad, que la renta de alquiler no supere en un tercio los ingresos de la familia, superar las exigencias del seguro de impago y, por fin, la fortuna de ser "el elegido" entre una larga lista de aspirantes.

Para la compra, los requisitos se endurecen aún más: dos contratos de trabajo indefinidos, disponer del 30 % del valor de compra de la vivienda, que el banco o caja nos conceda la hipoteca y que podamos encontrar una vivienda a un precio asumible…, objetivo complicado teniendo en cuenta que en la actualidad, en algunas ciudades, se está pagando un sobreprecio por la vivienda para no perder la opción de compra.

Lo anteriormente expuesto es el gran obstáculo que impide a miles de personas dar el primer paso hacia un proyecto de vida independiente y en común. La consecuencia directa es clara: la edad de emancipación se retrasa, las parejas estables o matrimonios se posponen y la decisión de tener hijos se aplaza… o simplemente se descarta.

No es un asunto baladí el que nos ocupa. Según el marco legislativo actual sobre arrendamientos y vivienda, así como las circunstancias socioeconómicas en las que nos encontramos, todo apunta a que las medidas tomadas o han sido insuficientes o equivocadas. Desde el punto de vista de la razón y el sentido común, no resulta aceptable que el bienestar social que hemos construido con trabajo y esfuerzo resulte incompatible con la decisión personal de un joven a emanciparse o formar una familia.

La emancipación, cada vez más tarde

Según la última publicación al respecto realizada por el Consejo de la Juventud de España con fecha 16/01/2025, la tasa de emancipación juvenil en España se sitúa en 14,8 %, alcanzando mínimo histórico desde que se tiene registro.

Según Eurostat, los datos suponen que la edad media de emancipación en España ronda los 30 años, cuatro años por encima de la media (26) de la Unión Europea.

Todo este cóctel ya tiene efectos visibles: caída de la natalidad y consolidación de una brecha generacional entre quienes acceden a la propiedad y quienes quedan atrapados en el alquiler permanente.

Estamos ante una generación que no puede planificar su vida. La inestabilidad residencial, afecta directamente a la estabilidad emocional y en la toma de decisiones sobre un matrimonio o vida en común. Sin un hogar consolidado, el compromiso a largo plazo se debilita y los proyectos familiares se diluyen.

El impacto va más allá de lo individual

El retraso en la formación de nuevas familias está incrementando el envejecimiento poblacional. Así lo demuestra la tabla publicada por el INE, donde podemos comprobar un descenso en picado en los nacimientos: en 2012 los nacimientos fueron 454.648 y en 2024 solo 318.005. Menos nacimientos implican menos población activa futura, lo que tensiona sistemas clave como las pensiones.

La vivienda, no solo es un valor de consumo o inversión, sino que se trata de un instrumento determinante en la estructura social de un país. Sin acceso a una vivienda digna y estable, no hay proyecto familiar posible.

Baja en las compraventas

No obstante lo anterior, en el primer trimestre de 2026 ya se ha registrado por el INE una bajada del 2,2 % en las compraventas con relación al 2025, lo cual puede significar un freno temporal a la fiebre por la compraventa o un cambio de tendencia que puede repercutir en el precio.

En todo caso, aún es pronto para vaticinar si este descenso en las compraventas es coyuntural o marcará una tendencia (posiblemente lenta) hacia una bajada en los precios.