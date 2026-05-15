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Lola Merino, presidenta de AMFAR.

Lola Merino, presidenta de AMFAR.

El Comentario

Labrar esperanza en tiempos de incertidumbre

Lola Merino
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Cada 15 de mayo celebramos San Isidro Labrador, patrón de las mujeres y los hombres del campo y reconocemos a quienes sostienen nuestro país con su trabajo diario.

En este 2026, corresponde alzar la voz desde el presente para exigir un futuro mejor para nuestro sector primario.

Hoy, ser agricultor o ganadera es un acto de resistencia. Es resistir a precios que no cubren costes de producción, explotaciones que cierran por pura asfixia y acorralamiento y a una rentabilidad que se desvanece mientras los gastos no dejan de crecer. Debemos ser conscientes de que cuando cierra una explotación, detrás hay familias, historia y vida rural que se apaga.

A la realidad del campo se le ha sumado la asfixia burocrática. Quienes trabajan la tierra, no solo se enfrentan al clima o las plagas, sino a un muro de normas y papeleo que ignoran, demasiado a menudo, su realidad y esfuerzo. No se puede exigir más, a quien ya lo está dando todo.

Frente a este escenario, emerge una certeza: sin mujeres no hay futuro.

A día de hoy, las mujeres rurales lideran, innovan, emprenden y sostienen nuestros pueblos con determinación y talento. Son el presente y garantía de futuro.

Sin embargo, mantenemos una deuda pendiente con ellas y con los jóvenes. No podemos pedirles que se queden si el campo no garantiza estabilidad, servicios dignos y reconocimiento social. Sin relevo generacional, nuestra despensa corre el riesgo de echar el cierre. Sin jóvenes y sin mujeres, nuestros pueblos desaparecen y, con ellos, la soberanía alimentaria de toda la sociedad.

El campo no pide privilegios; pide justicia.

Cada alimento que llega a nuestras mesas es el resultado de un sacrificio constante bajo una incertidumbre permanente. El sector merece precios justos, políticas valientes y una sociedad que valore, de verdad, a quienes la alimentan.

Este 15 de mayo debe ser un punto de inflexión, porque defender el campo es defender a España, nuestras raíces, nuestra economía y lo que somos.

Hoy, más que nunca, labramos con esperanza.

Lola Merino es presidenta nacional de AMFAR, la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural.

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