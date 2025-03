La radio de Castilla-La Mancha está de luto por la muerte de Popy

Escribo estas líneas en memoria de uno de los profesionales más importantes de la pionera Radio Toledo de la que formé parte y tuve la oportunidad de aprender y conocer muchos secretos del arte radiofónico con él. Ha sido uno de mis grandes maestros, y ahora yo, pasados días de su fallecimiento, desde la calma y la memoria persistente, quiero darle las gracias y poner de relieve su valía.

José María Lorente, al que conocíamos como Popy, tenía una voz excelente, llena de matices graves y medios. Era una voz bien timbrada, potente y a la vez aterciopelada, como se decía antes de las voces bonitas. Su timbre era cálido y se adaptaba perfectamente a todos los estilos radiofónicos. Era capaz de presentar un informativo, locutar una cuña radiofónica o presentar su mítica Caravana de estrellas, donde semanalmente un cantante viajaba en ella y el presentador hacía un repaso de su trayectoria profesional. Recuerdo en la memoria auditiva la sintonía del programa y los ecos de su patrocinador, una fábrica de muebles de la localidad toledana Polán.

Estoy agradecido a Popy por su buen carácter, su diálogo fácil, su capacidad de acoger con los brazos abiertos a los que llegábamos a Navarro Ledesma, 4, la sede de la mítica Radio Toledo en la que di mis primeros pasos y me forjé como periodista radiofónico. Nunca tenía prisa, era un hombre sereno y siempre te tendía su mano para ayudarte. Lorente era un ídolo para mi y lo recuerdo con mucho cariño junto a mi compañero de andanzas en el medio, mi querido Paco Martín-Corral, que juntos formábamos un tándem excelente de ilusión y ganas por hacer radio y echar raíces en esa maravillosa aventura de las ondas.

Siempre nos sentimos apoyados por él Paco y yo. Yo había llegado antes que Paco a la radio. Empecé en el año 1972 con catorce años, gracias a la oportunidad que me dio otro de los grandes de la radio en Toledo, José Fernando Millán. Llegué a Radio Toledo y pedí poder colaborar. Me abrieron las puertas y a los pocos días ya salí al aire con el indicativo: "Transmite Radio Toledo". Y ya después vinieron otros compañeros que se sumaron al carro como Javier Torija, José María Cervantes, Pura Pérez Campillos y tantos otros a los que quiero y respeto.

Un pionero

Radio Toledo fue la fragua de la radio regional. Tras el impacto de los discos dedicados en los años 50 y la consiguiente caída de audiencia por el nacimiento de la televisión, la radio empezó a tomar fuerza en los 70 con la fórmula de Los 40 Principales, que Popy presentó sábado tras sábado junto a otros compañeros. Más tarde recogí el testigo y aprendí de Popy la forma de presentar y dar ritmo a un programa musical vanguardista como era este, que nos daba la oportunidad de entrevistar a los más grandes de la música española como José Luis Perales, entre tantas y tantos que pasaron por los estudios de la calle Navarro Ledesma.

Nuestro querido presentador inauguró los informativos mañaneros madrugadores de la radio local con el informativo que se emitía a las 8:30 tras la desconexión del informativo nacional de la Cadena Ser Matinal Cadena SER de Carmelo Encinas. A las 9 me daba el relevo, tras el avance informativo y presenté el magacín local en 1980. Lorente participó en los inicios del primer informativo regional, el mítico Objetivo Castilla-La Mancha. Fue la primera vez que se habló a la vez, para informar en la radio, de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

Popy fue el primer narrador radiofónico que tuvo la Feria de Artesanía castellanomanchega. Entraba periódicamente en cadena nacional de la SER para dar las informaciones. Fue imprescindible no solo en la radio, sino en el espectáculo en general de la región. Presentó muchas galas musicales de los Festivales de España y, cuando no podía, me daba la oportunidad de hacerlo. Yo yo, encantado, claro. Presentó muchas galas de la Rosa del Azafrán de Consuegra, festivales de folk y pop, reinas de las fiestas, pronunció pregones. Fue la voz y la imagen de Radio Toledo durante más de 20 años.

Querido Popy: te queremos, te admirados y oímos tu voz en las ondas del recuerdo. "Bienvenidos a Caravana de Estrellas en Radio Toledo… Saludos de José María Lorente en nombre del equipo…".

Julio García Gómez es periodista, experto en expresión emocional, analista de comunicación y docente de habilidades del lenguaje en la Fundación Economía y Salud y Fundación Casaverde. Trabajó junto a Popy en Radio Toledo.