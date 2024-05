Confidencias de Page y Pedrojota, el regalazo de Cruz a Esther Esteban y los guapísimos de Félix Ramiro

No me digan que no es fabuloso tener tan mano a Pedro J. Ramírez en Toledo y que sea la estrella de la noche para abrir la Semana Grande del Corpus. Eso sólo ocurre cada año en la mejor fiesta de Castilla-La Mancha: a saber, el deslumbrante fiestón para quitarse el sombrero que tiene lugar en el ya tradicional Enclave Corpus de El Español-El Digital CLM. El encuentro total para abrir la semana más especial del año en Toledo y que no se pierde, por supuesto, ni siquiera el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, el hombre sereno y racionalista de la política española, como le definió el propio Pedrojota.

Maravilloso ambientazo, noche de primavera para dejarse enamorar y un montón de buenos amigos, así como unos mil, disfrutando de una velada excepcional en ese marco imperial, casi abrumador, del patio del Palacio del Cardenal Lorenzana, que es el mejor sitio de Toledo para darse unos abrazos, echarse unas risas y unas fotos y brindar por el mundo. Por el mundo y por Castilla-La Mancha y por el Corpus, que es la fiesta de las fiestas, devoción y magia, y huele a tomillo y a romero, deliciosamente evocador de noches toledanas y sueños infinitos.

Un año más, Toledo tuvo que ser. Qué ciudad maravillosa. Esther Esteban, presidenta ejecutiva, radiante y en su sitio de anfitriona excepcional, vivió su noche mágica junto a Pedro J. Ramírez, presidente y director de El Español, y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta divina y elegantístima: las tres constelaciones que más brillaron en el universo Enclave Corpus. De Esther dijo Pedrojota que representa el espíritu de la Transición y el periodismo al servicio de la libertad. Page también tuvo con ella un momento cumbre cuando le dijo a Esther que representa lo mejor del periodismo de Castilla-La Mancha. Por eso, el director de El Español, genio y maestro de generaciones de periodistas, recordó que nadie como Esther Esteban para encargarse de glosar "in memoriam" la figura de Victoria Prego, esa monumental periodista recientemente fallecida y tan admirada siempre por todos: "huella profunda" en la historia del periodismo, como la definió la propia Esther en su gran pieza en El Español.

O sea, momentazos en una noche que los tuvo a manos llenas. Y en medio del más redondo aniversario: El Digital CLM, el periódico que fundó Esther con César García, Eusebio Cedena y Javier de Pablos en 2006, cumple exactamente 18 años y lo celebra con este fantástico guateque y un liderazgo sostenido en el periodismo de Castilla-La Mancha. La alianza sellada hace tres años con El Español no ha venido más que a dar brillo, esplendor, lujo y categoría a un periódico que es una referencia informativa de primer nivel en la región, ahora bajo la dirección del joven e impulsivo Alberto Morlanes al frente de la nave. La directora general de El Español, nuestra querida Mamen Vázquez, no quiso perderse la fiesta y participar de esta gran celebración de la que ella también es protagonista.

El regalazo de la noche de Cruz y Pedro a Esther Esteban Cruz Sánchez de Lara, la vicepresidenta de El Español, fue sin duda una de las estrellas de la noche en el Enclave Corpus. Elegante y a la vez sencilla, guapísima, Cruz iba vestida con un precioso traje del gran diseñador toledano Alejandro de Miguel y, a juego, un “bolso Corpus” diseñado para la ocasión. Y con sorpresa: el bolso, diseño también del propio De Miguel, era en realidad un regalo de Cruz y Pedrojota para Esther Esteban, que no se esperaba el detallazo en una noche tan especial y se emocionó. Cruz Sánchez de Lara, muy televisiva por sus colaboraciones en los programas de Sonsoles Ónega y Susana Griso en Antena 3, no dejó de recibir abrazos y piropos de muchos toledanos en la fiesta, y ese fue otros de los momentos de más brillo. Soy incapaz de calcular las fotos que se le hicieron a Cruz a lo largo de la noche. Un lujo.

Cruz Sánchez de Lara, Esther Esteban y Alejandro de Miguel con el bolso diseñado para el Enclave Corpus

Total, que la noche fue de fábula. Pedrojota y Page, en petit comité, hablaron durante más de una hora de lo divino y de lo humano, y al parecer hubo en la conversación mucho de Pedro Sánchez, cuarto y mitad de Alberto Núñez Feijóo, y toda la actualidad nacional servida en bandeja de plata. El bueno de Feijóo, que por la tarde había estado en Talavera, no pudo hacer escala en la fiesta, pero me encontré por los corrillos que su nombre rondaba por allí. Runrún. A la ministra de Defensa, Margarita Robles, también debieron pitarle los oídos, por la extrañeza que llegó a provocar al calificar de “genocidio” las operaciones de Israel en Palestina, que es también como lo ven los estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha que protestaron en la puerta, apoyados, entre otros por el líder regional de Podemos, José Luis García Gascón. Pedrojota también se refirio a ellos en buen tono, como debe ser.

No ha trascendido mucho más de lo que se dijeron Pedrojota y Page en todo ese ratito, pero ambos coinciden en el espíritu fundamental de encuentro y de concordia que debe presidir la política española y que, sin embargo, parece haber desaparecido del ruedo ibérico actual. El periodista y el político se entienden bien y juegan en el mismo equipo, que lleva los colores de España. El director de El Español, por cierto, pudo conocer en la velada a Josefina García-Page, hermana del presidente de Castilla-La Mancha y esposa del diputado Fernando Mora, que es una de las grandes mujeres de su vida y está siempre a su lado. El presidente Page hizo después un cariñoso vídeo de la fiesta que ha publicado en sus redes sociales, detalle que es muy de agradecer.

Así que la noche iba pasando y nadie quería perderse nada en el Palacio de Lorenzana, actual sede universitaria cedida para la ocasión por el rector, Julián Garde, que no paró de hablar con todo el mundo a lo largo de la noche. Todos apostaban por su reelección, pero de momento Garde es muy discreto con su candidatura. Me juego las gominolas a que sí. Especialmente activos, brújula en mano y trasteando los corrillos, anduvieron el número dos de Page en el PSOE regional, Sergio Gutiérrez, y un poco más tardío, tras volver de Talavera con Feijóo, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que no paró de hacerse fotos y saludar a todo el mundo. En este punto toledano, nadie echó de menos a nadie y el alcalde estaba tan feliz en la mejor fiesta del año. Dicen que hay Charli para rato.

También llegaron Paco Núñez, el presidente regional del PP, muy metido en la campaña de las europeas y convencido de que ganará por amplio margen en Castilla-La Mancha, y muchos de sus colaboradores, con el todoterreno Vicente Tirado tirando de optimismo popular al calor de las encuestas y un ambiente general de buenas sensaciones. Ya veremos, que últimamente las campañas electorales no le están sentando bien al partido de Feijóo. El gran Joaquín Romera, vicepresidente de la Diputación, recibió los abrazos de media humanidad y sigue recuperando la alegría y la salud, con el buen ánimo y talante del que siempre hace gala. Un crack. Te queremos, amigo.

Periodistas y profesionales de los medios no faltaron en la fiesta: Javier Ruiz, Gloria Santoro, Alicia Sánchez, Cristina Bravo, Ismael Barrios, Lidia Yanel, Cristina Serena, Fernando Franco y, entre otros muchos (que me perdonen los que faltan en la lista), mi admirada Carmen Amores, directora general de Castilla-La Mancha Media, que aguantó la noche hasta el final y es una delicia su conversación. Ese genio del humor manchego que es Agustín Durán, más simpático que un ocho, tampoco tenía prisa y se hizo fotos con todo el que se lo pidió. Todo un caballero y un tipo divertidísimo. A este también se le quiere mucho por aquí.

Entre los saludos imprescindibles, de los que una disfruta de verdad, voy a citar a algunos nombres propios favoritos: Javier López y Víctor Manuel Martín, presidente y director general de Eurocaja Rural; Pedro Barato, presidente nacional de Asaja; Fernando Lleida, director del Cigarral de las Mercedes; Cuca Díaz de la Cuerda, gerente de Venta de Aires; Gregorio Gómez, director gerente de Oleotoledo; Rafael Torres, presidente de la Cooperativa Virgen de las Viñas; Jesús Julián Casanova, presidente de Bodegas El Progreso, y el notario toledano Alberto San Román, que levantó acta de todo el evento. Una maravilla tanta gente buena. Mi escritora favorita, Cruz Galdón, y mi psicóloga de cabecera, Ana María Esteban, son dos grandes amigas que brillaron en la noche con luz propia.

Los modelos vestidos por el diseñador Félix Ramiro

Y un par de detalles encantadores. Uno. El impacto de la noche lo protagonizó el diseñador Félix Ramiro, que se presentó en la fiesta con cuatro guapísimos supermodelos y acaparó todos los flashes en un momentazo único y total. Y dos: el consejero de Fomento, Nacho Hernando, resultó finalmente flamante ganador de la porra abierta entre algunos integrantes del Gobierno de Castilla-La Mancha sobre si Pedro Sánchez dimitía o no tras la famosa "carta fake" y sus cinco días de gloria. Obviamente, Nacho apostó por la continuidad y, frente a los incautos, se ha ganado una comida gratis total entre los consejeros de Page. Que la paguen. Ni Félix Ramiro, que es único e inimitable, podía igualar esta puesta en escena del sanchismo, aunque hay que reconocer que los chicos que acompañan siempre al diseñador toledano son más guapos (todavía) que el superjefazo de la Moncloa, que se mira al espejo y se derrite. Guapos e intocables, hombres para ir soñando, ay.

En fin, que cierro la columnilla del fiestorro con las felicitaciones por lo rico que estaba todo. Rico, rico de verdad. El jamón por gentileza de Miguel España de Embutidos España, el queso a cargo de Juan David García Fernández de Antigua Quesería, el vino Viña Xétar de Jesús Julián Casanova de Bodegas El Progreso, las cervezas de Carlos García de Cerveza La Sagra y los maravillosos mazapanes y helados de Jerónimo de Mesa de Santo Tomé y Juan Manuel Albelda de San Telesforo. Y por supuesto, un abrazo enorme y agradecido a Andrés Martínez, presidente de Cecap, por toda la ayuda prestada a través de la empresa social "El Mundo en tus Manos". A todos ellos gracias infinitas por una noche tan excepcionalmente maravillosa y sabrosona. Imprescindibles amigos.