El voto femenino y la relectura de Agustín Conde

Este mismo viernes publica EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM un artículo del diputado del Partido Popular Agustín Conde en el que hace una lectura y un análisis muy particular de las reflexiones de mi artículo del domingo con el que celebré el 90 aniversario de la primera vez que las mujeres de nuestro país votaron en unas elecciones generales en España. Le agradezco a Conde su lectura y su análisis, pero, más allá de las lógicas discrepancias, no puedo dejar de expresar mi perplejidad con sus conclusiones y con algunos desatinos que contiene su artículo y que me veo obligado, desde el respeto, a puntualizar:

• No hay duda, y el derecho comparado lo demuestra, que la Constitución de 1931 es un antecedente claro, seguramente el que más, de la Constitución Española de 1978. Lo es, como demuestra el derecho comparado, desde la inclusión del propio voto femenino al que nos referíamos el domingo, hasta aspectos claves como el amplio catálogo de derechos y libertades de la ciudadanía -inexistentes en los sistemas anteriores y posteriores a la II República- o la propia configuración territorial (descentralizada) del Estado.

• Además de confundir a la republicana Victoria Kent con la socialista Nelken, pretende adjudicarme un posicionamiento más próximo al de Kent (aplazar el reconocimiento del voto femenino por cuestiones de estrategia política) que al de Campoamor (otorgar el voto, con independencia de las consecuencias electorales). Descontextualiza para ello frases de mi artículo en las que me limito a exponer "las razones" que adujo Kent. Que haga el esfuerzo por "entende" su postura y sus circunstancias no significa que la comparta, como el conjunto del artículo (y no unas frases sueltas) expresan inequívocamente.

• Por cierto: Clara Campoamor agradeció públicamente el apoyo del PSOE a su causa, a pesar de no pertenecer a este partido, y reconoció que sin el apoyo de la mayor parte de los diputados socialistas el voto femenino no habría sido reconocido en la Constitución. Con el tiempo, en cambio, ha cundido en la derecha la reinterpretación de que todo el PSOE se opuso al sufragio universal en 1931. El bloque conservador, que entonces sin apenas excepciones se opuso al voto femenino, utiliza la posición de algunas figuras socialistas para tomar la opinión de una parte minoritaria por la del conjunto del partido. Y lo hace a menudo utilizando a Nelken, que compartía postura con Kent, pero que no votó sobre este punto porque llegaría al Congreso semanas después. Como puntualiza el periodista Isaías Lafuente en su libro 'Clara Victoria': "Esta diputada socialista, que tantas veces es usada como ejemplo ilustrativo de la oposición del PSOE al sufragio femenino, no votó en contra de este derecho porque, sencillamente, no estaba". Así que en mi artículo del domingo no obvio a Nelken intencionadamente: simplemente cito a las dos feministas que sí protagonizaron el debate en el parlamento.

• El propio título de mi artículo, "los principios irrenunciables", resulta una declaración de intenciones que Conde, en cambio, retuerce cuando sentencia que "el fin justifica los medios". Cualquier lectura atenta del texto que firmo llegará justo a la conclusión contraria, desde el propio título hasta su final, cuando afirmo que "en determinados momentos se hace más necesaria que nunca la adhesión a los fundamentos de la democracia, una defensa consistente de la igualdad -ya sea entre hombres y mujeres, ya sea entre territorios-, a pesar incluso de que esto suponga renunciar a objetivos prioritarios". Para que quede todavía más claro: priorizar el voto de todas y todos antes que el cálculo electoral. Y lo traigo intencionadamente al presente, en debates como el que ha tenido lugar en torno a la investidura del presidente del Gobierno: he hecho campaña a favor de Sánchez y me alegra enormemente que sea presidente. No obstante, y asumiendo que me encuentro entre la minoría de mi partido, también he expresado mi discrepancia sobre algunos de los acuerdos con otras formaciones para la investidura, porque considero que debe prevalecer la defensa de nuestros principios de igualdad sobre otras cuestiones. Tal y como hizo en su momento, salvando todas las distancias, Clara Campoamor.

Pablo Bellido es presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha.

