José María Gil-Robles y Gil-Delegado y la Universidad de Castilla-La Mancha

Ha muerto hoy, día 13 de febrero de 2023, D. José María Gil Robles y Gil Delgado, una persona con un enorme cariño a Castilla-La Mancha y especial a su universidad, la UCLM.

No recuerdo bien el año... Debió ser por el 2004 cuando conocí a D. José María Gil-Robles y Gil-Delgado en Talavera de la Reina. Por aquel entonces, un menos ocupado, -que no desocupado-, Gil-Robles ya que dejó de ser parlamentario europeo fue invitado por la Asociación de alumnos del Centro de Estudios Universitarios (CEU) de la ciudad de la cerámica (ADARGAMA) a impartir una conferencia. Aquel acto de Talavera de la Reina sería el principio de una gran amistad. Amistad que, por otra parte, no era nueva, ya que Gil-Robles conocía a muchos de los profesores de esta joven institución o que habían ayudado en su formación. Entre ellos, los profesores Luis Arroyo o el añorado Luis Ortega, ya habían tenido alguna relación académica con nuestro homenajeado. Desde la escuela de Historia Económica, José María, era bien conocido por Gonzalo Anes, Tomás García-Cuenca o Manuel Jesús Gonzalez.

Nunca recibimos un no por respuesta a cualquier invitación que le hiciésemos. Siempre que creíamos que su presencia podría ayudar a que nuestros profesores y alumnos, tuvieran una información de primera mano, el profesor Gil-Robles acudía.

Esta es la crónica de alguna de estas visitas.

El 20 de febrero de 2005, España, celebrará el primer referéndum de los países de la Unión Europea para ratificar la Constitución Europea y diez días antes, José María Gil-Robles, participó en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Toledo en una conferencia-coloquio sobre la Constitución Europea promovida por la Asociación Popular de Estudiantes Universitarios (APEU) en colaboración con el Centro de Estudios Comunitarios y la UCLM.

Al año siguiente, se cumplían 20 años de nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea. Este acto, tuvo una fuerte repercusión mediática por la entidad de los ponentes y porque conseguimos, en un mismo acto, ver distintos puntos de vista desde distintos posicionamientos ideológicos. El 24 de febrero de 2006 se celebró en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en su sede toledana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Toledo, en el convento de san Pedro Mártir, una jornada que llevaba por título “20 Años de España en Europa. Solidaridad interterritorial en Europa y en España”.

A finales de 2008, estalla en la prensa el escándalo Madoff, la crisis económica está aquí y desde las aulas percibíamos que de alguna u otra manera habrá que afrontar esa crisis. José María Gil-Robles dio algunas pautas. Así, el 10 de diciembre de 2008, Don José María Gil-Robles pronunció una conferencia titulada “Crisis económica y financiera: ¿Qué papel para Europa?”, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Campus de Ciudad Real. D. José María Gil-Robles, donde abogó por "aunar acciones conjuntas" para salir de la crisis. Defendiendo que, "para salir mejor de la crisis es necesario coordinar acciones conjuntas y aunar voluntades entre distintas personas e instituciones públicas que no intentarlo en solitario”.

En abril de 2010, en plena crisis económica, Europa estaba en la encrucijada, una vez más, de diseñar su futuro. El Consejo Europeo de diciembre de 2009 se había propuesto revisar el Tratado de Lisboa teniendo en cuenta el impacto de la crisis. El 15 de abril de 2010, con el título “Estrategia 2020, una nueva agenda de Lisboa”, se celebró una Jornada en la UCLM que abordó la crisis financiera y la nueva estrategia de reformas económicas de la Unión Europea para los siguientes diez años. El encuentro reunió a juristas, economistas y políticos, entre los que se encontraban los expresidentes del Parlamento Europeo José María Gil-Robles y Enrique Barón, quienes coincidieron en la oportunidad que supone para Europa cumplir los objetivos fijados por la Estrategia 2020 para seguir creciendo.

En mayo de 2014, los europeos estábamos llamados a las urnas y hay cierto escepticismo en cuanto a la participación. Los tres expresidentes españoles del parlamento europeo, José María Gil-Robles, Enrique Barón y Joseph Borrell, lanzan un manifiesto impulsando la participación ciudadana, realizando dos actividades en la UCLM, una en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real y otra en el Centro de Estudios Europeos, Luis Ortega. El 22 de abril de 2014, dos expresidentes europeos exponen en la UCLM las razones por las que acudir a las urnas el 25 de mayo. La importancia que tiene el voto ciudadano en las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 25 de mayo en el conjunto de los 28 países miembros que integran la Unión han sido expuestas por los expresidentes del Parlamento Europeo Enrique Barón y José María Gil-Robles durante el encuentro que han mantenido con alumnos y personal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real. Un mes después, el 12 de mayo de 2014, de nuevo los expresidentes del Parlamento Europeo Enrique Barón y José María Gil-Robles apostaron en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) por la puesta en marcha de un "verdadero Gobierno europeo" durante su intervención en las XVII Jornadas sobre la Unión Europea, promovida por el Centro de Estudios Europeos, bajo la dirección del profesor Isaac Martín. Reunió a 70 estudiantes, profesores y especialistas para debatir sobre las próximas elecciones europeas y poner de manifiesto los logros y fracasos de la Unión, “para seguir avanzando juntos en el proceso de integración europea”.

En 2016 se cumplían 30 años de la adhesión a la CEE, luego UE y era necesario hacer un poco de historia en un momento en el que, los esfuerzos políticos del pasado se ponen en cuestión. Recordar el importante papel de Europa en nuestro desarrollo económico y, por qué no decirlo, en la consolidación de una democracia basada en los acuerdos y en los consensos y que dio como resultado una Constitución de todos y para todos en 1978 y sin la que no hubiera habido, posiblemente un 1986.

El 6 de mayo de 2016. En la conferencia “30 años de la adhesión a la UE: la modernización de España”, celebrada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, los ponentes abogaron por el consenso de los Estados miembro para mantener una Europa en forma frente a la crisis económica y de valores, y a la amenaza terrorista.

En el año 2019, con motivo del Día del Economista, el Colegio de Economistas de Madrid y más concretamente su sección de Ciudad Real, invitaron a Enrique Barón y a José María Gil-Robles a que nos hablaran del Brexit. Era importante que la opinión de dos europeístas convencidos calara en la juventud de ese tiempo llamado al euroescepticismo.

Finalmente, el 4 de noviembre de 2021, organizado por el Movimiento Europeo de Castilla-La Manchase y el colegio de Economistas de Madrid, se celebró en la UCLM una Jornada sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en la que, de nuevo, y ya por última vez participó José María Gil-Robles.

¡Descansa en Paz José María!

José Antonio Negrín. Profesor del Departamento de Economía Española e Internacional, Econometría e Historia e Instituciones Económicas de la UCLM

