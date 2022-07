El tren como recurso para atraer familias a las zonas poco pobladas

Esta semana, el tren es el principal protagonista de la provincia de Cuenca ya que hemos recibido dos importantes noticias. La primera, es que ya está en marcha el tren madrugador que conecta la capital conquense con Madrid y que permitirá, entre otras cosas, situar a Cuenca como la “Ciudad Dormitorio” Sostenible por excelencia. Para las personas que nos gusta madrugar, disfrutar de una buena lectura o meditación a primera hora de la mañana, residir en una ciudad histórica con amplia oferta cultural, que además es Capital Internacional del Arte Contemporáneo, Destino de Peregrinación hacia Santiago y Patrimonio de la Humanidad y del Medio Ambiente, unos buenos horarios para el tren de alta velocidad son como un regalo caído del cielo y más lo serán los abonos para viajeros recurrentes, que permitirán un ahorro considerable para nuestros bolsillos con la incesante subida de los combustibles.

Cuenca, completamente verde y rodeada de multitud de senderos naturales enclavados en torno a dos ríos limpios que atraen por su colorido, su vegetación y su hoz nos ofrecen paz mental y la posibilidad de disfrutar de una playa fluvial y de actividades de ocio, como paseos naturales en piragua o alimentación natural procedente de las huertas de autoconsumo que riegan los afluentes del Júcar, en Valdecabras o Mariana y el Huécar en la propia ciudad y utilizar el tren rápido y madrugador como transporte de cercanía a la capital de España fortalece nuestras energías para seguir aportando en aquello que nos apasiona independientemente de que ello se encuentre a más de 150 kilómetros de distancia o esté en su maravillosa sierra.

Para aquellas personas que andan a caballo entre pueblo y ciudad, hastiadas de hacer kilómetros en coche, pero que buscan otro entorno más saludable y natural, en Cuenca se encuentra ahora con el tren de alta velocidad y buenos horarios, una solución ideal de movilidad que permite residir en ella y evitar la masificación de la gran urbe, disfrutar de la calidad de vida de esta ciudad intermedia y estar más cerca del pueblo, que en la mayoría de los casos carece de buenas conexiones de transporte. Y ahí, en la carencia de soluciones de movilidad en las zonas rurales despobladas es donde entra la segunda importante noticia de la semana, ya que hemos sabido que un grupo de conquenses, vecinos de diferentes pueblos, algunos con responsabilidades políticas, pero sobre todo personas comprometidas con el Servicio del Tren Convencional y lideradas por Benjamín Prieto siguen su batalla, ahora lo van a hacer en el Parlamento Europeo, defendiendo la línea que vertebra la provincia entre Tarancón y Utiel, ya en Valencia y que atraviesa importantes núcleos históricos y turísticos como Huete o los pueblos de la verde y escasamente poblada Serranía de Cuenca.

Cuenca avanza, a otros ritmos, pero avanza, gracias al esfuerzo de personas que siguen creyendo en su desarrollo y siguen dando la batalla, no solo en el entorno urbano, sino también en el rural. Porque Cuenca sin sus pueblos no tiene sentido, sería un núcleo aislado y las políticas deben favorecer de forma equitativa lo urbano y lo rural para mayor justicia e igualdad social. Desde AFAMMER nos hemos unido a las diferentes actuaciones de la Red de Pueblos con el Tren y hemos abanderado la lucha de la permanencia del Tren Convencional como infraestructura histórica y como herramienta para alcanzar el Reto Demográfico de la repoblación de familias en las zonas despobladas y aunque en esta ocasión no tendremos presencia en Bruselas por otros compromisos con las mujeres rurales de la Serranía conquense y la promoción de los Caminos de Girasoles, nuestro corazón y el de todas las familias de las zonas rurales despobladas de Cuenca atravesadas por la línea de ferrocarril se mantienen unidos a la Comisión Representativa en esa batalla. Gracias por hacerlo posible. Las grandes batallas necesitan unidad y grandes liderazgos y nadie mejor que la gente de nuestros pueblos para lograrlo. Todo es importante, tanto las infraestructuras de alta velocidad como las del tren convencional, para seguir creciendo hacia el futuro. Adelante Cuenca.

Yolanda Martínez Urbina. Coordinadora de Reto Demográfico de AFAMMER

