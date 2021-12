El Gobierno de Castilla-La Mancha nos debe una asignatura de Igualdad

Al Gobierno de Castilla-La Mancha le ha venido estupendamente que la LOMLOE recoja algunos contenidos de Igualdad en la asignatura de "Valores, cívicos y éticos", que probablemente se imparta de forma obligatoria el próximo curso, para zafarse de su obligación de impartir en Castilla-La Mancha una asignatura específica ya recogida en la legislación autonómica del año 2018.

Esa asignatura que fue ampliamente publicitada por tierra, mar y aire y que sirvió para dar ruedas de prensa, hacerse fotos y pasear la medallita y galones de pioneros en el ámbito educativo bajo el paraguas de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género. Pero la realidad es que va a desaparecer sin tan siquiera asomar la cabeza.

Todo ello como resultado del escaso interés que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado, ya que ha venido dando largas para la implantación de la asignatura de Igualdad con pilotajes en lugar de su instalación en los centros que veían. Además como padres y madres, profesorado y alumnado se resistían a su implantación por lo que suponía de mermar asignaturas como Lengua, Matemáticas o Ciencias.

Se pensaba que frente a las Matemáticas, podría pensarse, mejor abandonar la asignatura de Igualdad que luego llega PISA y nos pilla sin controlar las ecuaciones y las mujeres que son asesinadas están lejos y no las conocemos y ya sabemos mucho de Igualdad. Pero lo terrible de todo esto es que no hay que elegir ni antes, ni en ningún momento, porque el lugar que se podía ocupar antes y ahora es el de la asignatura de Religión, esa que en la LOMLOE no va a tener ningún peso específico ni será garantía de acceso a beca (según reconocía el Viceconsejero de Educación de Castilla-La Mancha).

Se pueden ocupar esas horas en Castilla-La Mancha para la asignatura de Igualdad, porque los asesinatos y la violencia hacia las mujeres siguen creciendo y los instrumentos con los que contamos para enfrentarnos a su erradicación son insuficientes y los talleres puntuales, las campañas en los días señalados o los paraguas violeta no están dando resultado.

En el mes de diciembre de 2021 se contabilizan 72 feminicidios, 5 menores asesinados, innumerables agresiones sexuales, también en nuestra región, a los que hay que añadir en las últimas horas un intento de asesinato a una mujer en Gálvez (Toledo) a manos de una pareja anterior.

A la asignatura de Igualdad en Castilla-La Mancha se le acaba de dar el finiquito en el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas, es en la disposición final quinta en la que se elimina la obligatoriedad de que la asignatura de Igualdad se imparta en nuestra región.

Pero un apartado dentro de una asignatura que recoge ámbitos también imprescindibles como la sostenibilidad, no es la solución para concienciar, cambiar mentalidades y prácticas violentas y erradicar la violencia hacia las mujeres, solo haciendo imprescindible la educación en igualdad con una presencia de carácter permanente, con un curriculum desarrollado y continuamente medida y corregida podremos calibrar y controlar si la incidencia educativa es un factor clave para la erradicación de la violencia hacia las mujeres en nuestra sociedad.

Solo situando la violencia machista como prioridad política

Isabel Álvarez. Vicecoordinadora Regional de IU C-LM y responsable del Área de Mujer

