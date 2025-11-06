ES NOTICIA:
Paco Núñez junto a Eva Poptcheva y el diputado regional del PP, Santiago Lucas-Torres.

Confidencial

La aliada con la que ha contado Paco Núñez en Bruselas para trasladar su rechazo al recorte de la PAC

Publicada

Paco Núñez ha vivido este miércoles una maratoniana jornada en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. Allí, el líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha celebrado varios encuentros al más alto nivel en los que ha expresado su rechazo total a un recorte de la PAC explicando los efectos negativos que conllevaría para un sector económico tan importante para Castilla-La Mancha como el primario.

Durante estas visitas, Núñez ha estado rodeado tanto colaboradores del PP regional como la portavoz Alejandra Hernández o el diputado regional Santiago Lucas-Torres, como de eurodiputados de su partido como Esteban González-Pons. Pero en esta expedición también se encontraba otra persona que ha sido clave en el desembarco de Núñez en Bruselas.

Hablamos de Eva Poptcheva, exeurodiputada de Ciudadanos que el presidente del PP regional ha fichado para hacerse cargo de la Secretaría de Asuntos Europeos. Búlgara de nacimiento, es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Barcelona y ocupó el cargo de eurodiputada entre 2022 y 2024 representando al partido que en su día lideró Albert Rivera. En las elecciones europeas de 2024 se integró en la listas del PP aunque en aquella ocasión no resultó elegida.

WhatsApp Image 2025-11-04 at 13.51.26

Su vínculo con el PP de Castilla-La Mancha comenzó precisamente en la campaña electoral de aquellos comicios, cuando Poptcheva hizo campaña en la región. A partir de ahí, Núñez pensó en ella para ocupar la Secretaría de Asuntos Europeos por su profundo conocimiento de las instituciones europeas.

Por lo demás, fuentes 'populares' consultadas muestran su satisfacción por cómo se han desarrollado estos encuentros, en especial el que tuvo lugar con el líder del PP Europeo, Manfred Webber. En este sentido, remarcan que Núñez expresó con cordialidad y contundencia su idea de que "la PAC no se toca" trasladándole el documento consensuado con las principales organizaciones agrarias de la región en el Foro de Agricultura celebrado este martes en Quintanar de la Orden.

En el PP interpretan la reunión con Webber, que lidera el grupo con más parlamentarios y el que controla la Comisión Europea a través de Ursula Von der Leyen, como "un encuentro de gran magnitud" en el que Núñez ha dejado claro que en Castilla-La Mancha "no se aceptará ni un solo euro de recorte" en una política fundamental para su sector económico.

De esta manera, señalan que gracias al presidente el Partido Popular Europeo ha conocido de primera mano la preocupación del campo y la inquietud del mundo rural.

"Ha estado donde tenía que estar, defendiendo en Europa el campo de Castilla-La Mancha", ha zanjado desde el PP.

