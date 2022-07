La revista Porfolio de EL ESPAÑOL nos ha enseñado esta semana que las preguntas al Gobierno en el Congreso de los Diputados tienen en gran parte de los casos una intención oculta y poco edificante. Los diputados de la oposición las utilizan para saturar el Congreso con spam y en estos momentos baten récords "obstruyendo el trabajo de la Cámara Baja e incluso ministerios", según ha contado Diego Rodríguez Veiga.

Vox es el partido que más preguntas registra y obliga a sus parlamentarios a cumplir un mínimo semanal. 10 de los 12 que más pregunta son de Vox. Dos de los diez que más preguntan son de Castilla-La Mancha, uno del PP y otra de Vox.

En esta legislatura se están acumulando más spam que nunca. La semana ha alcanzado medio millón de iniciativas parlamentarias, "replicando de manera constante técnicas como las descritas en los párrafos anteriores y provocando una saturación de la Administración con fines espurios", explica Porfolio.

EL ESPAÑOL | Porfolio ha calculado las iniciativas parlamentarias que cada uno de los diputados del Congreso ha llevado a cabo a lo largo la legislatura. Son un total de 431.532. Aunque en el concepto iniciativas cabe prácticamente cada actividad que se lleve a cabo en el Parlamento, lo cierto es que gran parte de ellas son esas preguntas por escrito que se comportan como spam.

Es decir, lo que aparentemente es una gran cantidad de trabajo, en realidad se trata de una cortina de humo para inflar las cifras.

Aunque aumenta, no es un fenómeno nuevo. Es algo que ha sucedido siempre y el PSOE ha hecho lo mismo cuando no ha estado en el gobierno. Como es lógico, los que más llevan a cabo esta práctica son los partidos de la oposición ya que su labor es la de fiscalizar las actuaciones del Gobierno. Sin embargo, la presencia de Vox es mucho más notable, copando los primeros puestos del podio y con Macarena Olona todavía a la cabeza de todos los diputados del Congreso (10.864 iniciativas), a pesar de no encontrarse ya en la Cámara.

Entre los diez diputados que más preguntan dos son de Castilla-La Mancha: Inés María Cañizares, diputada de Vox por Toledo, ocupa el puesto número 6 del top con 7.850 preguntas. José Ignacio Echániz, diputado del PP por Guadalajara, está en la octava plaza, con 7.334 iniciativas. Con menos preguntas, pero también en puestos destacados, están otros diputados y diputadas de Castilla-La Mancha como Rosa Romero (PP), con 5.300 preguntas; Carmen Riolobos (PP), con 4.937; Juan Antonio Callejas (PP), con 4.824, o Manuel Mariscal (Vox), con 3.684.