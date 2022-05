Tal como informaba este lunes un periódico de ámbito nacional, el Partido Popular no tiene aún elegidos los nuevos cabezas de lista para las municipales de 2023 al menos en 20 capitales y en ocho grandes ciudades de España. Entre ellas estarían Guadalajara y Toledo.

En fuentes próximas a la dirección regional se afirmaba la semana pasada que el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha presentado su propuesta de candidatos a la dirección nacional para todas las capitales de la región y para algunas de las grandes ciudades como Talavera de la Reina. Sin embargo, Génova aún no ha dado el visto bueno a dichas candidaturas y además, en alguno de los casos, probablemente tendrán que ser negociadas con las direcciones provinciales del partido pese a que, en principio, la propuesta del presidente regional debe contar con el beneplácito del equipo de Alberto Núñez Feijóo, que ha dado mayor poder y confianza al poder regional. En cualquier caso se espera que en este mes de mayo o principios de junio el asunto de los cabezas de lista esté resuelto.

En fuentes del PP de nuestra región dan como seguro que Manuel Serrano volverá a ser el candidato a la alcaldía de Albacete y se afianza también la figura de Francisco Pulido para la de Cuenca. Ambos han sido alcaldes de sus respectivas capitales y a ambos se les recuerda de forma positiva en amplios sectores de la ciudadanía. Queda descartada definitivamente la anterior candidata del PP en Cuenca, Luz Moya, que ha pasado por el ayuntamiento sin pena ni gloria.

En Ciudad Real podría repetir Francisco Cañizares, una figura moderada y conocida que no produce ningún tipo de rechazo entre sus paisanos, aunque deberá ejercer de candidato, si es que llega a serlo, con más fuerza y pasión que lo hizo en las elecciones anteriores.

No se sabe el candidato que ha propuesto Paco Núñez para el ayuntamiento de Guadalajara pero se tiene la certeza de que el nombre no está decidido. Sigue sonando Jaime Carnicero, aunque algunos ya lo descartaron hace tiempo. Sus movimientos en el proceso congresual del PP guadalajareño hizo pensar entonces que amarró su candidatura a la alcaldía a cambio del apoyo a Lucas Castillo, pero no pasa de ser una mera especulación.

En Talavera de la Reina será candidato, casi con toda seguridad, el exdelegado del Gobierno de Castilla-La Mancha y expresidente del PP de Toledo José Julián Gregorio, una persona de confianza y apreciada por Paco Núñez.

En cuanto a Toledo capital la decisión parece más complicada. Descartada la anterior candidata, Claudia Alonso, que se ha tenido que enfrentar a circunstancias complicadas tanto internas como externas y que seguramente está llamada a cumplir un nuevo papel en la política regional, el problema es conciliar la propuesta de la dirección regional a la alcaldía con la de la dirección provincial. No hace mucho se pensaba que el actual presidente provincial de los "populares", Carlos Velázquez, sería el candidato y en ese sentido hubiera contado con el respaldo seguro de Paco Núñez. Pero Velázquez ha descartado esa opción como alternativa a su futuro político institucional pensando que le será más favorable ir en las listas para las autonómicas o para las nacionales.

Mientras tanto, un nombre ha empezado a sonar dentro del PP toledano para la alcaldía de la capital castellano-manchega. Algún exalto cargo del partido opina "con información fundamentada" que el cabeza de lista será Miguel Ángel de la Rosa, vicesecretario Electoral del PP de Castilla-La Mancha y persona de máxima confianza de Paco Núñez. De la Rosa tomó posesión como concejal el pasado mes de enero en sustitución de Amparo Granell, que dimitió por motivos personales, y en el pleno estuvo arropado por la cúpula regional del partido, con Núñez al frente.

Miguel Ángel de la Rosa (4d) en su toma de posesión como concejal del Ayuntamiento de Toledo.

Sigue los temas que te interesan