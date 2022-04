Marta Riesco rompió con Antonio David en directo.

Marta Riesco sigue más que nunca en el punto de mira de la prensa del corazón tras romper su relación sentimental con Antonio David. Lo hizo el pasado 8 de abril en directo en el programa Ya son las ocho. La decisión la tomó después de faltar el exguardia a su cumpleaños.

Tras la convulsión causada por estos hechos y diversas declaraciones a los medios, la periodista optó por desaparecer durante unos días, coincidiendo con el paréntesis de Semana Santa. "Estoy con una baja médica. Voy a descansar unos días. Un beso y gracias. Seguro que lo entendéis", respondió en un mensaje a Viva la vida ante el interés del programa en contactar con ella.

Esta aparente huida ha llevado a Marta a "perderse" en la pequeña localidad toledana de El Romeral, donde su familia posee una casa. Desde Viva la vida han intentado ponerse en contacto con ella y hasta han enviado a una reportera al pueblo para localizarla. No lo consiguió y en su defecto hablaron con su madre, que amablemente declinó hacer cualquier comentario: "Sois compañeros. Lo siento, no voy a decir nada de verdad. Está tranquila, no voy a decir nada más".

Algo sí ha conseguido el programa en El Romeral. La alcaldesa les ha informado de que quieren tener un detalle con ella y le van a ofrecer que dé el pregón este año en las fiestas patronales.

