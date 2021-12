El Ministerio de Igualdad, del que es titular Irene Montero, ha puesto en marcha la campaña Esto no se hace solo para concienciar a los ciudadanos sobre el reparto de tareas en el hogar. Lo ha hecho en estas fechas navideñas y no han tardado en recordarle lo de la "niñera de Podemos de Ciudad Real".

La campaña presenta varios vídeos en los que se pide a los hombres que ayuden a preparar la cena o poner la mesa porque "por muy mágica que sea la Navidad esto no se hace solo". Medios como OK Diario consideran que "no deja de ser un sarcasmo que la ministra que utilizó a una escolta como recadera o a un alto cargo de Podemos como ‘nanny’ se permita dar lecciones sobre conciliación y corresponsabilidad". El alto cargo de Podemos que actuó como niñera de los hijos de la ministra es la exdiputada ciudadrealeña y actual asesora de la ministra, Teresa Arévalo, cuya actuación generó una causa penal que sigue abierta en los tribunales.

El mismo diario recuerda que según trabajadores de Podemos, Montero "tenía una corte de criados del partido para ella". Todos conocían a la niñera de Montero, su entonces jefa de Gabinete y ahora asesora ministerial, a la que llamaban ‘La Nanny’. Montero, según una exabogada de Podemos, llegó a pagar con fondos electorales los viajes de su hija y la niñera-alto cargo, "un lujo que los hombres a los que alecciona la ministra podemita no se pueden permitir".

La campaña Esto no se hace solo se desarrollará durante mes de enero y parte de febrero, con varios vídeos y carteles y el mensaje de que detrás de cada una de las tareas invisibles de cuidados hay una persona que tiene derecho a cuidar y a ser cuidada en condiciones de igualdad.

Sigue los temas que te interesan