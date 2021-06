La expresidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal sigue inmersa en el caso judicial por el que ha sido imputada y por el que este martes ha tenido que comparecer ante el juez. Mientras, se conoce nueva información proveniente de las grabaciones al excomisario José Manuel Villarejo.

Lo último lo ha publicado La Razón y es una amenaza velada de Villarejo a primeros de 2017 a Cospedal para que le ayudara en su disputa con el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general conquense Félix Sanz Roldán, al que el expolicía califica como el “loco del CNI”.

La conversación intervenida y publicada ahora por el diario madrileño la mantiene Villarejo con el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro: “Se ha puesto en contacto un tipo del loco del CNI para decirme que debería yo contar cosas de tu parienta y de esa manera evitaríamos problemas y que tiene que ser urgentemente antes del congreso”, aseguraba Villarejo al empresario, a quien trasladó que según su interlocutor si no daba información sobre ella sufriría una “campaña brutal”. La grabación es del 4 de febrero de 2017, días antes de se iniciara el congreso del PP, que finalizó el 12 de febrero con la reelección de Mariano Rajoy.

“Incluso me han dicho: si tienes del presi [Mariano Rajoy], no importa, fíjate qué cabrones”, añade. En otra parte de la conversación, cuya grabación está en el sumario del “caso Tándem”, Villarejo advierte a López del Hierro de que Cospedal “debe de tener mucho cuidado, porque van a muerte contra ella, a muerte, no te puedes ni imaginar. Me han ofrecido de todo, cuéntanos cosas, de Cataluña, que nosotros sabemos que ella hizo...”, completa Villarejo, que traslada a López del Hierro que no aportó información de la ex secretaria general del PP al CNI, a los que según dice les dio largas.

“Obviamente les he mandado a cagar, pero es importante que ella lo sepa, y si tiene ocasión, a la enana de los cojones, que de una puta vez le tire de la oreja y le diga, tía, déjame tranquila, y vamos a ser por una vez honestos en el congreso. Y que gane el mejor o lo que sea, pero no me hagas esa judiada”, concluye Villarejo.

Precisamente, Cospedal ha comparecido este martes en la Audiencia Nacional para declarar como investigada en la pieza separada del “caso Tándem” denominada “Operación Kitchen”, en la que se investiga el espionaje y el robo de documentación a Luis Bárcenas, que en 2013 había amenazado con aportar información sobre la presunta financiación ilegal del PP, y sobre el cobro de sobresueldos de sus dirigentes, entre ellos Mariano Rajoy. Cospedal ha reconocido que mantuvo cuatro reuniones con Villarejo, pero ha negado que tuviera alguna relación con los implicados en el caso “Kitchen”.