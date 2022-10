Madrid 1945. Andrés Trapiello

Prefiere uno dejar a Andrés Trapiello que lo expliqué en el prólogo: “Al libro que publiqué en 2001 le faltaba la mitad, aunque eso se debió no solo a mi impaciencia por dar a conocer la otra mitad, sino a algunos imponderables. La historia que contaba era bastante sombría, desde luego. Bien, bien, no quedaba casi nadie. Ahora el final es esperanzador. Si la primera versión terminaba con siete de sus protagonistas 'en el piquete', en esta algunos logran la libertad y escapar de la muerte; uno de ellos es por añadidura fascinante. Antes Juan Casín, Vitini o Merche eran las figuras con más resalte; hoy los oscurecen José Manzanares y Carmen Moreno… Hice lo correcto resistiéndome en su día a las sirenas que me aconsejaban transformar esta crónica en una novela…”.

La mitad que conocíamos era lo que nos contó en "La noche de los Cuatro Caminos", el asesinato en una sede de Falange en la calle Ávila de Cuatro Caminos en Madrid del falangista Martín Mora y el conserje David Lara el 25 de febrero de 1945 y la posterior represión de sus autores y cómplices, pertenecientes al Pce, saldada con siete penas de muerte que se cumplirán sin remisión en pocos días. Ahora, tras conseguir otros expedientes en diferentes archivos se completa la investigación, si es que este conjunto de vidas que se narran se pueden dar como investigadas definitivamente.

Porque lo que hace Andrés Trapiello, por mucho que defienda que lo suyo no es una novela, es reconstruir a la manera barojiana los avatares de las historias protagonizadas por “unos seres de un idealismo tan puro que no dudan en tratar de hacerlo realidad, si es preciso con fanatismo y crueldad.”

Una situación que se resume en los tiempos oscuros de los años cuarenta cuando: “Tras la guerra únicamente el Pce, 'el partido' por antonomasia, plantó cara al régimen de Franco en territorio español de una manera decidida, belicosa y, como a menudo sucede en las guerras, criminal. Criminal, belicosa y decidida fue casi siempre la respuesta de la policía, de las fuerzas de seguridad y de los jueces que se ocupaban de los 'delitos de comunismo y masonería', militares en su mayor parte, en procesos en los que a menudo las denuncias sustituían a las pruebas. Se queda uno asombrado. La policía torturando a destajo, los jueces dispensando sentencias al por mayor y los pelotones de fusilamiento con el cañón de los máuseres al rojo vivo”.

En la investigación de Trapiello no faltan las sorpresas como es la constatación de que algunos de los protagonistas “trabajaban al mismo tiempo y de espaldas al comité central, para el servicio secreto americano, buscando en los americanos una protección personal que el partido no iba a proporcionarles”.

Los lectores habituales de Trapiello, tanto de sus diarios como de sus novelas, encontrarán aquí uno de esos libros construidos a base de investigación, honestidad y falta de prejuicios, como ocurría con "Las armas y las letras", tan característicos de la libertad con que aborda los temas más controvertidos de nuestra historia. Muchos de los que lean este libro se encontraran sin duda con un pedazo de nuestra historia que palpita vida como los mejores libros de don Pío Baroja. No exagero. Es lo que he sentido leyéndolo. Puro Trapiello.

Andrés Trapiello. Madrid 1945. La noche de los Cuatro Caminos. Ediciones Destino, 2022. 512 páginas. 23,90€. eBook, 10,99.