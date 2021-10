Según cuenta Annie Proulx, la autora del relato que está detrás de la película “Brokeback Mountain”, en un posfacio que uno no se atreve a recomendar al lector si debe leerlo antes o después de la novela, El poder del perro fue publicada en 1967 y desde entonces han sido cinco los intentos de llevarla al cine.

Finalmente, Jane Campion la directora neozelandesa directora entre otras de El piano, ha hecho la película y en el festival de Venecia ha sido recibida con entusiasmo generalizado. Ya veremos. Por lo pronto, la lectura de la novela, inducida por la noticia, no le hace a uno decir lo contrario. Es una de esas novelas con unos personajes que se recuerdan por mucho tiempo y que le hacen a uno desear leer más obras de su autor: Thomas Savage (Salt Lake City, 1915–Virginia Beach, 2003).

Annie Proulx escribe en 2001, cuando se rescató esta novela para una nueva edición, que de las trece novelas que escribió Savage, El poder del perro es la quinta de ellas y la mejor: “un estudio psicológico cargado de dramatismo y tensión, cuya peculiaridad se debe a que se enfrenta a un tema pocas veces discutido en ese periodo: una homosexualidad reprimida, que adopta la forma de homofobia, dentro del mundo masculino de las haciendas ganaderas. Es un libro brillante y difícil que debería figurar en cualquier lista de novelas serias del Oeste americano, junto con Track of the Cat, de Walter Van Tilburg; The big Rock Candy Mountain, de Wallace Stegner, y Noon Wine de Katherine Anne Porter.” Como se ve, títulos que solo por ahora se pueden leer en inglés, como ocurre con el resto de la obra de Savage, pero que yo anoto para no perder la referencia.

Sigue Annie Proulx: "El libro recibió grandes elogios de la crítica –`una tragedia poderosa´, `tensa y poderosa´, `la mejor novela del año´, y, según Roger Sale en The Hudson Review, era `el mejor libro que he leído sobre el Oeste moderno´, pero vendió pocos ejemplares. Emili Salkin, de Little Brown, la actual responsable de la reedición de esta subestimada novela, señala que, si bien la editorial no cuenta con registros de ventas que se remonten a 1967, imagina `que no debe de haber vendido más de mil ejemplares en tapa dura´. Aunque todavía es posible encontrar esta novela en la biblioteca de algunas haciendas, hoy en día es prácticamente desconocida para el público lector en general, incluso para algunos especialistas en literatura del Oeste".

Sobre Thomas Savage: "La complejidad familiar de nombres e identidades, esta combinación de la cultura del Este con las montañas del Oeste, de los trabajos manuales con la escritura, de pasados perdidos y secretos ocultos, caracteriza la vida de Thomas Savage, así como sus novelas y las personas que las habitan. La maraña de abandono, pérdida, familias rotas y situaciones emocionales difíciles que aparece en la obra de Savage se relaciona en grado considerable con su propia vida".

Thomas Savage. El poder del perro. Traducción de Eduardo Hojman. Alianza Editorial, 2021. 360 páginas. 19,90€.

