Vox no nació sólo. Ahora algunos se llevan las manos a la cabeza porque el partido de Abascal crece como la espuma en número de diputados. Se preguntan cómo es posible, se alarman ante sus resultados y vuelven a agitar el fantasma de la extrema derecha. Lo que no quieren preguntarse es quién ha abonado el terreno para que ese crecimiento se produzca.

La respuesta es bastante sencilla: Podemos en su inicio y Pedro Sánchez actualmente.

Porque los extremos se alimentan entre sí. Sin el nacimiento de Podemos, sin aquella manera de entender la política basada en enfrentar a unos españoles contra otros, difícilmente habría encontrado Vox el espacio que hoy ocupa. Si uno abre una trinchera, el otro siempre encontrará motivos para cavar la suya.

Podemos rompió los consensos y convirtió la confrontación en una herramienta política. Sánchez no solo recogió ese testigo, sino que lo ha llevado hasta límites difícilmente imaginables. Su problema es que nunca ha sabido ser moderado. Ha preferido ser provocador, generar polémicas y tomar decisiones que han irritado a millones de ciudadanos, muchas veces sin molestarse siquiera en explicar cómo pretende justificarlas.

La amnistía, los pactos con el independentismo, las concesiones parlamentarias y los continuos cambios de posición han terminado convirtiendo la política española en un espectáculo de enfrentamiento permanente; y lo más sorprendente es que Sánchez ha conseguido cabrear incluso a los suyos: ERC, Bildu, Podemos, Sumar y hasta a los trabajadores que comprueban cómo trabajar ya no garantiza llegar a fin de mes, sin hablar, claro está, de los autónomos a los que ha exprimido hasta dejarnos sin oxígeno.

Mientras tanto, los ciudadanos asisten perplejos a un desfile de escándalos, investigaciones, prostíbulos, enchufes familiares y joyas que aparecen en cajones sin que algunos parezcan recordar demasiado bien cómo han llegado hasta allí. Se exige sacrificio a quienes madrugan para trabajar mientras determinados personajes parecen haber entendido la política como una oportunidad para vivir a costa de los demás.

¿Y todavía se preguntan por qué crece Vox?

No se puede cabrear a medio país, despreciar sus preocupaciones, provocar a quienes discrepan y después sorprenderse porque muchos buscan una alternativa. No se puede alimentar permanentemente la confrontación y pretender que el resultado sea la moderación.

La izquierda que ahora alerta del crecimiento de Vox debería mirarse al espejo. Podemos abrió la puerta y Sánchez la ha dejado de par en par. Cada provocación, cada decisión inexplicada y cada nueva polémica han servido para alimentar el descontento del que se nutre su adversario.

Esa es la gran paradoja del sanchismo: necesita que Vox crezca para justificar su discurso, pero su propia manera de gobernar contribuye a que siga creciendo.

No hay mayor fábrica de votos para un extremo que un Gobierno empeñado en cabrear a quienes no piensan como él. VOX no ha llegado solo. Algunos le han construido el camino y ahora fingen estar horrorizados. En fin, cosas de la política.