Toledo, atracción de los tráficos ilícitos

Imagen de archivo de una actuación de la Guardia Civil en la provincia de Toledo. Guardia Civil

Toledo no tiene puerto, aeropuerto internacional ni aduana marítima. A primera vista, parece poco indicada para figurar en el mapa del gran negocio ilegal. Pero posee tres características quizá más útiles: está pegada a Madrid, atravesada por excelentes autovías y salpicada de polígonos, naves, urbanizaciones y pueblos donde todavía es posible alquilar una casa a buen precio y sin que el vecindario organice inmediatamente una investigación dirigida por la tía del visillo.

La provincia funciona como una enorme red logística de comunicaciones terrestres, posiblemente la mejor del país. La A-4 conduce hacia Andalucía; la A-5, hacia Extremadura y Portugal; la A-42 enlaza con Madrid; y la A-40 permite moverse de este a oeste sin necesidad de entrar en la capital. Por esas carreteras circulan jamones, electrodomésticos y componentes industriales, pero también drogas, tabaco clandestino, herramientas robadas, cobre, vehículos y dinero en efectivo. El delito, como cualquier empresa moderna, agradece una buena infraestructura.

El papel de Toledo ya no se limita al de territorio de paso. La provincia ofrece también otros servicios fundamentales: producción, almacenamiento y distribución.

Las plantaciones interiores de marihuana aprovechan viviendas aisladas, alquileres más baratos y pueblos donde una persiana permanentemente bajada todavía puede confundirse con una saludable aversión a la vida social. A ello se añaden naves industriales y empresas de paquetería que permiten convertir una cosecha ilegal en un producto europeo legal con seguimiento del envío incluido.

La operación “Varita”, desarrollada brillantemente por la Guardia Civil de Toledo, mostró la dimensión del fenómeno: una organización envió marihuana y hachís a once países europeos mediante centenares de paquetes y mantuvo seis plantaciones de alto rendimiento. Toledo dejó así de ser únicamente una parada en el camino para convertirse en centro de producción y plataforma exportadora. La globalización también llega a la huerta manchega, aunque sin pedir subvención agrícola a Bruselas.

El tabaco ilegal ha encontrado ventajas parecidas. En julio de 2026, una operación nacional desmanteló seis fábricas clandestinas y realizó decenas de registros en Toledo y otras provincias. El contrabando moderno ya no necesita necesariamente una lancha nocturna: puede instalar maquinaria en un polígono, contratar mano de obra vulnerable y aparentar una actividad industrial perfectamente aburrida.

La Sagra merece capítulo propio. Su proximidad a Madrid, su crecimiento desordenado y su alta concentración de almacenes, talleres y vías rápidas facilitan tanto la economía legal como su inevitable pariente criminal. Allí confluyen robos de mercancías, herramientas, maquinaria y metales. El robo de cobre cometido en 2025 en varios puntos de la línea de tren de alta velocidad demostró que unos pocos delincuentes pueden transformar una operación de chatarra en una crisis ferroviaria nacional. El cobre robado vale relativamente poco; las horas perdidas por miles de viajeros, lamentablemente bastante más.

Sin embargo, sería injusto presentar Toledo como una sucursal castellana del cartel de Medellín. La inmensa mayoría de sus empresas, agricultores y transportistas trabaja legalmente. Precisamente su potencia logística atrae a quienes desean esconder una actividad ilícita entre miles de movimientos legítimos. El delincuente no inventa rutas: se cuela en las que ya funcionan.

La respuesta tampoco consiste en colocar una patrulla detrás de cada olivo. Exige coordinar Guardia Civil, Policía Nacional, Vigilancia Aduanera, juzgados, compañías eléctricas, entidades financieras y empresas de transporte; vigilar mejor los alquileres sospechosos y seguir el dinero, porque una plantación puede mudarse, pero los beneficios siempre buscan procedimientos de blanqueo.

Toledo conserva sus espadas de fino acero, sus evocadores cigarrales y sus legendarios molinos de viento. Ahora también afronta un papel menos turístico: ser retaguardia, almacén y nudo de distribución de tráficos ilícitos. Nada especialmente romántico.

Don Quijote combatía gigantes imaginarios; los actuales gigantes conducen furgonetas con doble fondo, alquilan naves y presentan facturas falsas, eso sí, también con notable creatividad literaria.