ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Reaparición de Sánchez
Hipoteca variable
Inquietud en el PSOE
Ceuta militarizada
Carlota, detenida por el crimen de sus padres
Fontanero y autónomo
Bombero
Casero derecho fianza
Asesores energéticos lavadora consumo
Cocinera berenjenas queso y nueces
Limpiadora española Suiza
Guía turística Ceuta
Camionera condiciones laborales
David Beckham
Carro de la compra más barato
Santiago agricultor
Propietario de un restaurante
Lefties Home
Descuento diésel
Ley de Bienestar Animal
Restaurante en España
Asesor energético
Indemnización vecinos
Comida infancia Jordi Cruz
Calabacines más ricos
Perejil
Albóndigas más jugosas
Agricultor en España
Limpiadora en España
Electricista español
Arquitecto español en Hong Kong
Española en Australia
Jóvenes mayores de 23 años IMV
Empresario en España funcionarios
Profesora en Ceuta
Empleos Canadá
Limpiadora colombiana
Yogures nutrición
Peso Carlos Latre
Consejo aire acondicionado
Besos gatos
Límite ruido lavadora
Desayuno José Mota
Pueblo Mario Casas
Ingeniero español EE. UU.
Recomendación lavavajillas
Mejor banco España y Mundo 2026
Comprobar Lotería de Navidad 2026
Vandal English
Manuel Serrano, alcalde de Albacete.

Manuel Serrano, alcalde de Albacete. Ayuntamiento

Opinión EL COMENTARIO

En Albacete, hoy todos somos Ceuta

Opinión del alcalde de Albacete.

Manuel Serrano
Publicada

Más de 450 kilómetros separan las ciudades de Albacete y Ceuta, incluido un pequeño tramo del Mare Nostrum, nuestro Mar Mediterráneo. Pero esa distancia se ve superada por el cariño y por el sentimiento de pertenencia común a un gran país, España, que nos hacen sentirnos muy cercanos a los ceutíes.

Hoy, 2 de septiembre, es el Día de Ceuta, y los españoles tenemos una oportunidad para demostrar que, por encima de nuestras diferencias, hay principios que nos unen y que debemos defender juntos, porque Ceuta ha sufrido un ataque a su integridad territorial que no puede dejarnos indiferentes, pero, además, más allá de las circunstancias concretas que lo provocaron, debemos mirar también sus consecuencias y la situación que sus ciudadanos están soportando actualmente.

Los ceutíes necesitan sentir que no están solos, que el resto de España está a su lado y que compartimos con ellos la defensa de su seguridad, su convivencia, su libertad y su pertenencia a España.

Por eso hoy a las ocho de la tarde, los albaceteños vamos a demostrar esa cercanía, y en la puerta del Ayuntamiento, que es la casa de todos, vamos a concentrarnos para expresar ese cariño y ese apoyo a nuestros compatriotas que es tan importante en estos momentos, aprovechando estas líneas para convocaros a todos los albaceteños y albaceteñas sin distinción, para que juntos, expresemos nuestro sentir, y juntos enviemos un mensaje de solidaridad. Porque hoy todos somos ceutíes, todos somos caballas.

Ceuta no está lejos. Ceuta no es una realidad ajena. Ceuta es España y los ceutíes son españoles. Y cuando nuestros compatriotas atraviesan momentos de dificultad, el resto de españoles debemos saber estar a su lado, porque Ceuta es una parte irrenunciable de nuestro país por historia, por cultura y por convicción de sus habitantes y de todos los españoles.

La concentración de hoy no va contra nadie, pero sí es una llamada de atención a muchas conciencias. La situación provocada por la entrada masiva en territorio ceutí -territorio español y europeo-, no puede derivar en inseguridad, colapso de los servicios públicos y problemas de convivencia. Los ciudadanos de Ceuta no tienen la culpa, y merecen que a la mayor brevedad se reponga la situación anterior. Ésa es una responsabilidad y una obligación de los poderes públicos españoles, y no podemos tolerar ni la inactividad ni la resignación.

En cada pueblo y cada ciudad de España vamos a alzar hoy nuestras voces al unísono, y vamos a hacerlo desde la serenidad y también desde la firmeza, respondiendo a una iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincia. Nuestro Gobierno debe reforzar los medios del Estado en Ceuta, debe garantizar la seguridad y el control de la frontera, y debe poner medios humanos y materiales para apoyar a la población, además de acometer el retorno efectivo y con garantías de quienes entraron ilegalmente en nuestro país. Todo ello con el apoyo eficaz y activo de la Unión Europea, cuyas fronteras también están afectadas.

Para conseguirlo y pedirlo nos vemos todos a las ocho de esta tarde frente al Ayuntamiento, para decir alto y claro que los ceutíes no están solos y que, hoy más nunca, en Albacete todos somos Ceuta.

Más en Opinión