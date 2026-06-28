"Orgullo para avanzar, no para retroceder"

Como cada año, el 28 de junio celebramos el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Una efeméride que no nace de una fiesta, sino de una revuelta, de personas que no aguantaron una opresión injusta continuada. El Orgullo LGTBI nació de personas que un día decidieron que ya no aceptarían vivir escondidas, avergonzadas o perseguidas por el simple hecho de existir y no ocultarse.

Casi seis décadas después, el Orgullo continúa como una celebración, sí, pero también sigue siendo una reivindicación. Porque los derechos nunca son definitivos, una vez que se conquistan se deben de consolidar, porque también pueden perderse y hoy en día vuelve la intolerancia con más fuerza desde algunos sectores de influencia y poder.

España ha recorrido un camino extraordinario. Fuimos uno de los primeros países del mundo en reconocer el matrimonio igualitario y hoy seguimos siendo un referente internacional en igualdad y derechos LGTBI. Y Castilla-La Mancha forma parte de ese éxito, ya que estamos avanzando con la implantación de políticas reales, frente a quienes solo cercenan derechos y derogan leyes. Precisamente porque conocemos nuestra historia y lo que pasa en otros territorios, sabemos que ningún avance está garantizado para siempre.

Vivimos un momento en el que los discursos de odio vuelven a ocupar espacios públicos e institucionales, sin ningún tipo de filtro. Se cuestionan derechos que parecían consolidados, se intenta presentar la igualdad como un privilegio y se banaliza la discriminación que todavía sufren miles de personas.

La realidad, sin embargo, es otra. Hay jóvenes que siguen teniendo miedo de decir quiénes son en su instituto; personas que abandonan sus pueblos porque sienten que allí nunca podrán vivir libremente; familias que continúan enfrentándose a prejuicios; personas mayores LGTBI que conviven con el peso de toda una vida de discriminación, que condiciona su bienestar y su salud mental; personas trans que siguen encontrando más obstáculos para acceder al empleo; y demasiadas personas que siguen sufriendo insultos, agresiones o discriminación simplemente por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género.

Por eso el Orgullo sigue siendo necesario en las grandes ciudades, pero también en nuestros pueblos. Quizá especialmente en ellos. Porque la igualdad no puede depender del código postal. Defender los derechos LGTBI también significa garantizar que cualquier persona pueda desarrollar su proyecto de vida en Castilla-La Mancha sin tener que marcharse para sentirse libre.

Nuestra tierra ha demostrado que es posible avanzar desde las políticas públicas. La aprobación de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha supuso un paso histórico, pero las leyes solo transforman la realidad cuando se convierten en servicios, recursos, educación, prevención y acompañamiento.

Por eso, desde el Partido Socialista de Castilla-La Mancha reivindicamos el compromiso político de Emiliano García-Page con una región que avanza en derechos, también en materia de diversidad LGTBI. Bajo su liderazgo, Castilla-La Mancha cada día es una tierra más orgullosa: orgullosa de su diversidad, de sus gentes, de sus avances y de no dejar a nadie atrás.

Una Castilla-La Mancha Orgullosa que consolida servicios especializados LGTBI de atención psicológica, jurídica y social, impulsa espacios institucionales de participación y trabaja para garantizar entornos seguros, tanto en las instituciones como en el ámbito empresarial. Porque cuando la igualdad en la diversidad forma parte de la agenda política, los derechos dejan de ser una declaración de intenciones y se convierten en recursos, acompañamiento y protección real.

Pero la igualdad no es únicamente responsabilidad de las instituciones. También pertenece a las familias que educan en el respeto; al profesorado que convierte las aulas en espacios seguros; a las empresas que entienden que la diversidad mejora las organizaciones; a los medios de comunicación que informan con responsabilidad; a las asociaciones que llevan décadas sosteniendo esta lucha y a cada persona que decide no guardar silencio cuando presencia una discriminación.

Porque el odio no desaparece solo, se combate. Y la mejor herramienta para hacerlo sigue siendo la democracia, que no consiste únicamente en votar, sino en garantizar que todas las personas puedan vivir con la misma libertad, la misma dignidad y las mismas oportunidades.

Desde el Partido Socialista de Castilla-La Mancha seguiremos defendiendo que la igualdad nunca puede entenderse como una concesión ideológica, sino como un principio democrático. Los derechos humanos no pertenecen a una parte de la sociedad. Nos pertenecen a todas y a todos.

Este 28 de junio celebramos lo conseguido y lo que vamos a alcanzar. Recordando a quienes abrieron camino cuando hacerlo significaba jugarse la libertad, el empleo o incluso la vida. Y renovamos un compromiso: seguir avanzando.

El verdadero Orgullo llegará el día en que nadie tenga que explicar quién es para ser tratado con el mismo respeto que cualquier otra persona. Hasta entonces, seguiremos caminando con Orgullo. Con igualdad. Y sin dar ni un solo paso atrás.