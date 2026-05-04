Ha entrado mayo en el corazón con fuerza de tormenta marceña, con los mismos males que cuando nos acostamos hace una década. Hay quien ha criticado a Page por no decir nada durante los diez años sanchistas del pedrisco en aquel comité federal. Como dice un amigo mío, hay que ir por Quinto de Emiliano para saber según qué cosas.

Si Page se ha convertido en el mayor crítico de Sánchez dentro del PSOE, es porque lo conoce bien y lo vio de cerca el primer día. La propia disciplina del partido es probable que le obligue a no romperlo, pero de sobra sabe con quién se juega los cuartos, hasta el punto de que puede hacérselos perder en mayo del año que viene con su sombra aún acechando.

Cualquiera que haya modulado el diapasón, ha escuchado lo que Page pensaba y anticipaba, por encima de los ocho diputados. No se ha escondido nunca y ha soportado el silencio de sus compañeros de partido cuando lo han dejado solo frente a Sánchez.

Ahora bien, donde tiene discurso el PP es en discernir si convienen o no otros cuatro años de enfrentamiento callado y qué beneficio obtiene la región de ello. O lo que es lo mismo, si tenemos ya para siempre el dúo Page-Tolón por los siglos de los siglos. Con Charli (Velázquez), eso sí, entre medias.

La campaña electoral de Andalucía ha echado a andar y Juanma Moreno se presenta como la continuidad y el centro. Lo mismo que hará Emiliano dentro de un año. Si Juanma tiene la amenaza de Ayuso al lado, la conjuró este dos de mayo consiguiendo que la presidenta no abriese mucho la boca. Imagino que Page hará la campaña más personal que nunca en mayo del veintisiete y habrá de poner sordina a Sánchez, que quiere llegar a diecisiete años en el poder.

Como muy bien definió ayer Pedro Jota, el Balaguer español. Una excelente metáfora, pues Balaguer se quedó ciego y siguió guiando al pueblo. A Sánchez se le quemarán las alas como a Ícaro de tanto subir al sol. La cuestión es si se abrasa o hay quien detiene la caída.

Mayo marcea en el Supremo con Koldo y los fiscales, en la entrevista de Évole al fiscal general, quien la progresía quiere elevar a los altares del martirologio en lugar de mandarlo a casa tras su condena. Da igual lo que digan los tribunales, porque son de derechas y ya está. Persiguen a Begoña y al hermano no porque una consiga la cátedra sin estudios y el otro dirija una orquesta sin instrumentos, sino porque son los parientes de Sánchez.

Tezanos hará una encuesta y encontraremos los villanos de todo esto, a los que Cintora dedicará un programa especial en horario de máxima audiencia.

Es mayo en el calendario, pero sobre el corazón vuelan los vientos de un marzo antiguo, atrabiliario, bélico. Tanto están cambiando las cosas que todo el mundo tendrá su oportunidad y habrá que labrar estrategias nuevas para aprovecharla. Pero estamos asistiendo al turbión de la primavera, a unas nubes negras de mayo que está florido, sin llegar a ser hermoso. Las flores del mal emergen y Baudelaire no está para cortarlas.