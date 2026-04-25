Page se somete al tercer grado de los alumnos de un colegio de Guadalajara: su afición favorita, el libro que se está leyendo...

Emiliano García-Page se ha convertido en los últimos años en un protagonista habitual de entrevistas. Más allá de su cargo como presidente de Castilla-La Mancha, sus argumentaciones frente a muchas de las políticas puestas en marcha por el presidente nacional y compañero del PSOE, Pedro Sánchez, han catapultado su perfil nacional como casi única voz discordante dentro del partido.

Sin embargo, lejos de los focos y las cámaras de televisión de los medios nacionales, el presidente autonómico se ha sometido a un tercer grado totalmente diferente. Había micrófonos, eso sí, pero quienes lanzaban las preguntas no eran periodistas ni analistas políticos, sino los alumnos del CEIP La Paloma de Azuqueca de Henares (Guadalajara).

Durante la entrevista en Palomitas FM, nombre con el que estos jóvenes pero avezados comunicadores han bautizado su emisora de radio, el político toledano ha contestado a cuestiones mucho más personales y humanas de las que normalmente le ponen sobre la mesa.

La entrevista ha comenzado con una ronda de preguntas en la que los alumnos han pedido al presidente autonómico que definiera a varios de los castellanomanchegos más famosos del momento. Así, Page se ha referido a la presentadora Lorena García como una "profesional mágica", a José Mota como "auténtico", a Rozalén como "puro alma", a Dani Fernández como "energía" a Andrés Iniesta como "buena gente" y al actor Pablo Chiapella como "muy listo".

Este distendido tercer grado ha continuado con su descripción, en una palabra, de las cinco provincias que componen Castilla-La Mancha. Así Page ha relacionado Toledo con el término "historia", Albacete con "dinamismo", Ciudad Real con "quijote", Cuenca con "resistencia" y Guadalajara con "desarrollo".

"¿Qué hace si tiene un día libre?"

En este punto, otro de los entrevistadores ha preguntado a Emiliano García-Page por qué hace cuando tiene un día libre. En este punto, el regidor castellanomanchego ha sacado a relucir su afición por la lectura y se ha permitido dar "un consejo útil" a sus jóvenes compañeros de entrevista: "Tened siempre cerca un libro. Yo cultivé esta afición desde niño y siempre tengo seis o siete abiertos. No leo menos de 50 libros al año", ha confesado.

En este punto, también ha desvelado la lectura que ahora mismo le tiene ocupado, "un libro muy importante, que se tendrían que leer muchos españoles" cuyo autor es mexicano y que "desmiente a todos los que dicen que España machacó Hispanoamérica".

Por último, Page también ha destacado la que a su juicio es la principal virtud que le mantiene en política después de tantos años. "He visto cómo algunos, cuando son alcaldes o presidentes, se les sube la tontería a la cabeza". Un defecto que él no se reconoce: "Yo he pasado por muchos puestos importantes -el de presidente lo es- y no me han cambiado la forma de ser", ha zanjado Page.