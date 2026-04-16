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Visita de Feijóo a una empresa de Toledo. Foto: PP.

Visita de Feijóo a una empresa de Toledo. Foto: PP.

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Visita privada de Feijóo a Toledo para reunirse con empresarios y autónomos de la ciudad

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado este jueves la ciudad de Toledo para mantener un encuentro con empresarios y autónomos de la ciudad y escuchar sus inquietudes.

Un encuentro que no figuraba en la agenda pública del líder 'popular' pese a haber sido anunciado el pasado lunes por lavicesecretaria de Sectorial, Alma Ezcurra. El partido no ha convocado a la prensa y Feijóo no ha ofrecido declaraciones desde la capital de Castilla-La Mancha.

Según ha informado el PP, el líder del partido ha visitado la empresa de iluminación Prilux, un negocio ubicado en el polígono industrial toledano.

Durante su estancia en la ciudad de Toledo, Feijóo ha estado acompañado del vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo; el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo; y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

Este encuentro forma parte de la ruta que está llevando a cabo la Vicesecretaría de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del partido para incorporar al programa electoral del PP las propuestas del sector.

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