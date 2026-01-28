La lectura no entiende de kilómetros

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Sánchez recurre al "papeles para todos"
Azcón acorrala a Alegría
Destitución por el caos de Rodalies
Final Mundial 2030
Santiago Cañizares
Peruana en España regularización inmigrantes
Alejandro Sanz casa Madrid
Parques de perros
Seguros de perros
Mejor anime 2025
Antonio Resines infancia años 60
Soldadura vías Adamuz
Multa Baliza V-16
Se duplica el precio del litio
Natalia Tena actriz Harry Potter
Rechazo a la subida de las pensiones
Pensiones en favor de los familiares
Derecho inquilino alargar contrato 3 años
Regularización de inmigrantes
Falta de ahorro en España
Ciudad con alquileres más altos
Motivo de despido
Salarios agricultores
Declarar a cero en la Renta
Pensión de jubilación
Impuesto de Sociedades
Trenes en España
Albañil boliviano en España
Albert Trifol sueldos actor doblaje
Alaska longevidad
Imperio de las chuches
Jubilación anticipada España
Gonzalo Bernardos
Heces de un mercader parásito africano
Casa Jesús Vázquez Madrid
Reducción precio alquiler
Martín Berasategui puré cremoso
Español vive en el extranjero
Funcionario que vive en una furgoneta
Donaciones mayores de 65 años
Cruz de la Sangrada Familia
Resident Evil
Multa por no poner microchip a tu gato
Ayuda de 1.000 euros
Rubén, propietario de 200 pisos
Límite para guardar efectivo en casa
Crisis ferroviaria en Cataluña
Reuniones de vecinos en un año
Desgravación para caseros
El casero puede repercutir el IBI
2026, año de 'One Piece'
Salida de la UE
Parque temático en España
Álvaro Martínez, adiestrador
Antonio Banderas longevidad
Casa Carlos Herrera
Contrato alquiler
Chef de un restaurante
Sitio ideal escapada Madrid
Madre de 10 hijos
José Andrés garbanzos perfectsos
Sanción Hacienda
Precio calentador aire
"Acciones judiciales" vecinos
Dueño hotel 22 años
Refugio Antonio Banderas
Gran película anime
La obra que conectará Madrid
Adiós viviendas asequibles Madrid
Manantial en España
Víctor Manuel longevidad
Destino español bajo cuevas
Dueño de un bar
'Casa burbuja'
Mueble de televisión Jysk
España tiene su propia Venecia
'Juego de Tronos' en España
Condiciones perros Guardia Civil
Restaurante italiano España
Carmen Machi infancia años 70
200.000 euros de ayuda
Sostén emocional límite
Feria de abril en Madrid
Creador 'One Piece'
Mejor destino viajar enero
Impuesto de sucesiones
Extrabajador de Hacienda
Fontanero italiano en España
Barrio de moda Madrid
Construcción futurista España
Bluper
Bibliobús en Castilla-La Mancha. Foto: JCCM.

Bibliobús en Castilla-La Mancha. Foto: JCCM.

Opinión

La lectura no entiende de kilómetros

Artículo del consejero de Educación, Cultura y Deportes con motivo del Día del Bibliobús.

Amador Pastor
Publicada

Hay políticas públicas que no hacen ruido, que no se anuncian con grandes cifras ni ocupan titulares llamativos, pero que sostienen de forma silenciosa la vida cultural y educativa de un territorio. El bibliobús es una de ellas. Cada 28 de enero celebramos en España su día, no como una efeméride menor, sino como una ocasión para reconocer uno de los instrumentos más eficaces de igualdad cultural y cohesión social.

En una comunidad extensa y diversa como Castilla-La Mancha, el acceso a la lectura no puede depender del tamaño del municipio ni de la distancia a los grandes núcleos urbanos. Garantizar el derecho a la cultura implica tomar decisiones concretas, y una de ellas es clara: cuando no es posible que exista una biblioteca fija, la biblioteca debe moverse. El bibliobús nace precisamente de esa convicción.

Actualmente, ocho bibliobuses recorren nuestra región de forma regular, realizando más de 350 paradas en 330 municipios y acercando los servicios bibliotecarios a cerca de 70.000 habitantes. Estas cifras no son solo un indicador de alcance territorial; son una expresión tangible de una política pública que entiende la cultura como un derecho y no como un privilegio condicionado por el lugar de residencia.

Vivimos en un tiempo marcado por la aceleración, la saturación informativa y el consumo rápido de contenidos. Frente a ello, el bibliobús propone algo tan sencillo y tan necesario como detenerse. La filósofa Remedios Zafra ha señalado que «el tiempo para pensar se ha convertido en un bien escaso». El bibliobús, con su ritmo periódico y su presencia esperada, devuelve ese tiempo: el de elegir un libro, el de conversar, el de leer sin prisa.

Nada de esto sería posible sin las personas que hacen funcionar este servicio. Bibliotecarias y bibliotecarios itinerantes que no solo gestionan fondos o conducen kilómetros, sino que conocen a sus usuarios, recomiendan lecturas con criterio y crean vínculos estables. Como recuerda Marina Garcés, «pensar no es una actividad solitaria, sino una práctica compartida». En cada parada del bibliobús, pensar y leer se convierten en una experiencia comunitaria.

El bibliobús cumple además una función social que va más allá del fomento de la lectura. Combate la soledad no deseada, refuerza la vida cultural local y acompaña el aprendizaje a lo largo de toda la vida. El sociólogo Richard Sennett ha escrito que «una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros». Garantizar el acceso a la cultura, también en el medio rural, es una forma concreta de no humillar, de no excluir y de reconocer la dignidad de todas las personas.

Desde el Gobierno regional somos conscientes de que este servicio requiere inversión sostenida, planificación y renovación. Un bibliobús no es eterno: envejece, se desgasta y necesita ser cuidado para seguir cumpliendo su función. Apostar por su mantenimiento y mejora es una decisión política clara que conecta educación, cultura y equilibrio territorial. Porque la lucha contra la despoblación no se gana solo con infraestructuras, sino también con servicios que hagan habitable y deseable vivir en nuestros pueblos.

Hoy, Día del Bibliobús en España, quiero agradecer de manera expresa la labor de quienes lo hacen posible: profesionales comprometidos, ayuntamientos colaboradores y usuarios que esperan cada parada como quien espera algo importante. Porque un bibliobús no se mide solo en kilómetros recorridos, sino en oportunidades creadas y en vidas acompañadas.

Celebrar el bibliobús es reafirmar una convicción profunda: que la cultura compartida construye ciudadanía y que ponerla sobre ruedas sigue siendo, hoy, una de las mejores decisiones públicas que podemos tomar.

Más en Opinión