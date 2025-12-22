A Francisco Núñez le ha salido una dura competidora como jefe de la oposición a Emiliano García-Page. Pedro Sánchez, que no da puntada sin hilo ni sin malicia, ha elegido a Milagros Tolón como nueva ministra de Educación, en sustitución de Pilar Alegría, mandada a morir a las elecciones autonómicas de Aragón. La hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha es la principal valedora del sanchismo en nuestra región. Por no decir la única.

La verdad es que tiene mérito haber sido capaz de defender en Toledo las aberraciones de su jefe. Este es el premio: un ministerio que es, en realidad, el altavoz que necesita para iniciar su campaña por el liderazgo del PSOE de Castilla-La Mancha.

Todo el mundo sabe que Sánchez utiliza a sus ministros como escaparate para luego designarlos como responsables autonómicos. Lo ha hecho con Óscar López, con Pilar Alegría, con Diana Morant, con Salvador Illa o con María Jesús Montero. Y ahora le toca el turno a la gran enemiga interna de Emiliano García-Page, a quien Sánchez le tiene más tirria que a Abascal y Feijóo juntos. Tolón fue concejal del Ayuntamiento de Toledo cuando García-Page era alcalde de la capital regional. Ya entonces la relación no era fluida. Y menos lo fue cuando heredó el bastón de mando en el consistorio y decidió tomar partido por Ferraz en la deriva iliberal emprendida por Sánchez.

La designación de Tolón no deja de ser una muestra de debilidad. Si Sánchez cree que su candidata puede heredar el PSOE de Castilla-La Mancha es porque no da por segura la victoria de Emiliano García-Page en las elecciones de 2027. Habrá que ver si es más la expresión de un deseo íntimo —es evidente que si el presidente estuviera censado en Tarancón no votaría a Page— o si en Moncloa tienen datos estadísticos serios que les hacen pensar que Toledo puede caer en manos del PP. Y ojo, porque habrá quien piense que este movimiento esconde el hecho de que Page haya mostrado sus dudas sobre si repetirá como candidato. Me extrañaría, pero vaya usted a saber.

El caso es que Sánchez ya tiene candidata. Se llama Milagros Tolón. Sanchista de primera hora. Tiene ahora por delante 16 meses para hacerse conocer fuera de Toledo. Tengan por seguro que la veremos inaugurar colegios e institutos por toda Castilla-La Mancha y que, en la tele público-privada del PSOE que pagamos todos, será convenientemente privilegiada. Milagros Tolón no será solo una ministra de Educación: es una candidata en prácticas con despacho oficial.