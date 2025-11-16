Un programa de radio sobre la España vaciada patrocinado por Eurocaja Rural, premio Antena de Oro 2025

El programa de radio Llena de vida: la España vaciada, un proyecto con la despoblación rural patrocinado por Eurocaja Rural, ha sido premiado en la gala de la Antena de Oro 2025. El espacio, dirigido desde 2018 por el periodista Javier López, se emite en ClickRadioTV.

"Cuando era un joven y prometedor presentador de informativos llegué a soñar con premios como este", ha dicho López durante un breve discurso de agradecimiento. El argumento del programa distinguido por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España surgió a partir de una "idea cargada de futuro que se me ocurrió cuando vendía camisas en El Corte Inglés".

López ha desarrollado su trayectoria profesional en Televisión Española y el grupo Vocento, entre otras empresas. Además, ha dirigido proyectos de comunicación y ha presentado informativos. Sin embargo, su carrera vio interrumpida en 2018, cuando se quedó en paro.

Se comprometió entonces a "no bajar los brazos como periodista" y se autoimpuso la rutina de "seguir haciendo cosas, colaboraciones". Años después de aquel shock, "estoy totalmente rehabilitado como periodista", ha asegurado.