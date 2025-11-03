La Junta de Castilla-La Mancha expedienta a un empleado público por ausentarse del trabajo durante el mes de julio

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha ha anunciado que va a expedientar a un trabajador público de Albacete por ausentarse de forma injustificada de su puesto de trabajo durante el mes de julio de 2025.

Así lo ha publicado la Junta en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), que ha detallado que no se ha podido llevar a cabo la notificación personal al trabajador.

El empleado ya tiene a su disposición el expediente y tendrá un plazo de diez días para presentar alegaciones junto a los justificantes de su ausencia en el puesto de trabajo.

Tal y como marca el artículo 82 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, durante este plazo tendrá que aportar los documentos en la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete.