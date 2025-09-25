Luis Cobos se convierte en nuevo Presidente de Honor de la Academia de la Música de España

La Academia de la Música de España ha dado luz verde al nombramiento por unanimidad del castellanomanchego Luis Cobos como su Presidente de Honor. El músico, compositor y director de orquesta es "una de las personalidades más relevantes del mundo de la cultura en habla hispana de las últimas décadas".

Así lo ha expresado la Academia, que ha elegido al músico nacido en Campo de Criptana (Ciudad Real) por su "incuestionable acreditación de méritos en el terreno musical y por su destacada defensa de los derechos e intereses del sector musical".

Se trata de un nuevo reconocimiento para Cobos después de que este año fuera reconocido por el Gobierno de Castilla-La Mancha con la Medalla de Oro con motivo del Día de la Región.

Larga biografía

Su trabajo orquestal, así como para bandas sonoras cinematográficas, para teatro y televisión, ha conseguido más de 100 discos de oro, platino y diamantes, superando los 15 millones de copias vendidas.

Además, ha dirigido a varias de las grandes orquestas del mundo, desde The Royal Philharmonic Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Viena, la Orquesta Sinfónica de Moscú o la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles. Y ha trabajado con Plácido Domingo, Julio Iglesias, Pedro Vargas, José Carreras, Mecano, Antonio Banderas, Paco de Lucía, Ana Belén, Nino Bravo, Joaquín Sabina o Antonio Flores.

Ahora, como Presidente de Honor, Cobos representará a la Academia en actos públicos e institucionales y ya ha asistido a la primera reunión de la junta directiva.