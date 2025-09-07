ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Comprobar Lotería Nacional, en directo
Aumento de la delincuencia grave
Apertura juicio oral García Ortíz
Torres 50% del Sabadell
Alquiler piscina Madrid
Ander Herrera paguita
Productividad en España
Ginecólogo de Madrid
Mecánico alerta
Mango chaqueta
Felipe Isidro hora hacer ejercicio
Juan Martín calorías caminar
Ángel Muñoz Gran Hermano 11
Español trabaja en Suiza
Colapso citas previas
Jubilada 500 euros pensión
Funcionaria jubilada pensión
Mejor motor del mercado
Bolsos de Parfois
Funcionario sobre la hucha de pensiones
Okupa en la casa de otra okupa
Comprobar Cuponazo ONCE
CEO de Nvidia, Jensen Huang
Ander Herrera, exjugador de la Selección
Juan Martín desayuno España
Antonio Orozco adelgazar kilos
España vence y convence
Mariló Montero
Expulsar equipo israelí de La Vuelta
Reapertura Madrid
El secreto para ser propietario de vivienda
Pago del paro por los bancos
Precios por las nubes
Incremento de precios de la vivienda
Subida de la vivienda y del alquiler
Adios a Giorgio Armani
Precios del turismo
Jubilados lastre España
Precios del tabaco
Medida funcionarios
Falta mano de obra en las pastelerías
Afectada caos ferroviario
Asesor de Recursos Humanos
Asesora fiscal con el paro
Las quejas de un agricultor
Reabre museo Madrid
Sueldo de profesor de secundaria
Silksong
Oficina okupada
Una camionera habla sin rodeos
Mercado del alquiler
Alucinante entrevista de trabajo
Más presupuesto al alquiler
Cristóbal Soria sobre Luis de la Fuente
Falta trabajadores España
Madre detenida en Madrid
Pedro Ruiz Lamine Yamal
Impacto de las redes en los jóvenes
Alquiler Madrid
Vuelta al cole
Inversiones para no expertos
Vecinos Hortaleza
Así puedes recuperar tu dinero si se quema en un incendio
One Punch-Man
Casa prefabricada definitiva en España
HBO
Sam Altman
James Gunn
Pompeya
Kimetsu no Yaiba
Manuel Serrano, alcalde de Albacete.

Manuel Serrano, alcalde de Albacete.

Opinión

La Feria, más viva que nunca

Manuel Serrano
Publicada

Albaceteños, albaceteñas, la ciudad está dispuesta para vivir, vibrar y emocionarnos juntos celebrando nuestra Feria de Albacete que ha perdurado en el tiempo, centenares de años, conservando su identidad y su esencia. En la época medieval surgió el fenómeno de organizar ferias y mercados por toda Europa con mucho arraigo, era la forma habitual para aprovisionarse de todo lo que se necesitaba, pero muy pocas han llegado hasta nuestros días como la nuestra. La Feria de Albacete tiene los sellos y carácter de autenticidad que le ha otorgado el paso del tiempo, como nuestra propia ciudad, Albacete.

Nació como feria comercial y de ganado y cuenta con al menos 700 años de vida como así atestiguan documentos firmados por el Infante Don Juan Manuel, fechados en 1325 y conservados en el Archivo de Valencia que son las primeras referencias documentales de nuestra Feria. Con el paso de los años se ha convertido en una Feria más viva que nunca con actividades para todos los públicos, gustos y edades, una Feria en la que cabe todo el mundo, todas las formas de vivirla, aquí todos encuentran su espacio porque los albaceteños tenemos una hospitalidad y un carácter acogedor que nos define como sociedad.

No es extraño que uno de los símbolos feriales sea nuestra Puerta de Hierros, cuando la abrimos todo el mundo se siente como en su casa. El visitante se encuentra en su hogar, protegido por la Virgen de los Llanos, nuestra patrona, en cuyo honor celebramos la Feria de Albacete, declarada de Interés Turístico Internacional.

La Feria se instaló en un paraje, las Eras de Santa Catalina, y se convirtió en pura arquitectura cuando en 1783 se decidió ponerle casa con un Recinto Ferial propio que ha llegado hasta nuestros días y que cada vez utilizamos más para celebrar todo tipo de eventos.

Albacete contaba entonces con apenas siete mil habitantes y gracias a ello la Feria cuenta con un conglomerado urbano único en el mundo, y un escenario privilegiado para vivir la Feria y disfrutar la vida con espacios como la Puerta de Hierros, la Capilla de la Virgen, el Paseo, los Redondeles, el Templete, los Ejidos, la Cuerda o la centenaria Plaza de Toros, en la que se celebra nuestra extraordinaria Feria Taurina que es un componente esencial de nuestras fiestas porque en ella confluyen la cultura, la tradición, la historia y la participación de la gran afición albaceteña.

Este año celebramos los cien años del proyecto del Pasaje de Lodares, una preciosa, coqueta e impresionante galería comercial, joya modernista y toda una sorpresa para quien contempla la calle más bonita de España. Y si de efemérides hablamos, se cumplen 150 años de la Real Asociación de la Virgen de los Llanos y el 75 de la diócesis de Albacete.

El programa que tenéis en vuestras manos es reflejo de vecindad, cultura, deporte, barrios, gastronomía, artesanía, música, folclore, ocio, toros, infancia, igualdad, inclusión… Desde el Ayuntamiento apostamos por una Feria inclusiva, diversa, abierta y participativa, que sigue creciendo con respeto a lo que somos y con ilusión por lo que queremos ser.

Como alcalde, os invito a vivirla con intensidad, con responsabilidad y con orgullo. Que sepamos cuidarla tanto como ella nos cuida a nosotros, porque la Feria nos pertenece a todos, a quienes la sueñan, a quienes la trabajan, a quienes la disfrutan, incluso a los albaceteños y las albaceteñas que este año no podrán venir y a los que tenemos muy presentes en cada momento de la Feria. Mi agradecimiento más sincero a todas las personas que la hacen posible, quienes velan por la seguridad, la limpieza, la organización y para cada albaceteño y visitante que, con su presencia y entusiasmo, engrandece nuestra Feria año tras año.

Que esta Feria nos deje recuerdos que perduren en el tiempo. Que Albacete siga brillando en cada mirada y que vivamos juntos la magia irrepetible de estos días de celebración. ¡Albacete, siempre!

¡Viva la Feria de Albacete!

¡Viva la Virgen de Los Llanos!

¡Viva Albacete!

¡Viva España!

Manuel Serrano es alcalde de Albacete.

Más en Opinión