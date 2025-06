La fiesta grande toledana ya es historia. Un año más, nos hemos engalanado, nos hemos achicharrado y nos hemos emocionado con la custodia. Somos así. También, como todos los años, el Corpus ha venido precedido por diversos eventos festivos que han reunido, leo literalmente, "a personajes destacados de la sociedad toledana". Querida Arantxa, ya tú sabes.

Son fiestas propicias para el pampaneo y también para el cotilleo, pero este año el ambiente era sofocante, el aire estaba pesado y plomizo y, desgraciadamente, las conversaciones y los discursos han girado en torno a la trama corrupta Cerdán/Ábalos/Koldo. Así que las cosas más locales, más amenas y más amables se han quedado en un cajón.

Hago balance de lo poco destacable que he visto y que he pescado. Las fiestas han estado marcadas por la ausencia del presidente de nuestra comunidad autónoma, y llama la atención porque no se las suele perder.

Al faltar el presidente, tampoco se ha visto a su habitual cortejo y se ha palpado el perfil muy bajo de consejeros y de altos cargos del Partido Socialista. No es plato de gusto estos días hacer valoraciones de la situación política y tampoco es fácil salir indemne. La opción ha sido mejor no voy o llego y me voy, con rapidez y discretamente.

El PP ha hecho acto de presencia multitudinario protagonizando muchos corrillos. Ellos de tramas, cajas B y explicaciones en diferido saben mucho, pero, oye, ahora no les toca. ¿O sí? Llevan en la operación "matar a Sánchez" años y, gracias al fuego amigo, hemos constatado que también en el PSOE hay corrupción y puteros. Deberíamos entristecernos todos, pero comprendo que cada uno disfruta de su momento.

Vamos a temas locales: el alcalde y concejales del PP simpatiquísimos, en general. Velázquez es capaz de hacerse fotos con los 80.000 habitantes de la ciudad, sin perder la sonrisa, incluso luchando contra el viento. Y en la oposición local déjenme que destaque la capacidad de Marta Medina para el disfrute; para ella, la vida es una fiesta. Esa es la actitud.

De las otras fuerzas vivas, me chivan que hay una asociación dedicada a salvaguardar la memoria y la importancia de lo que fue la fábrica de armas de Toledo y su escuela de aprendices, que andan muy molestos con una vicerrectora de la Universidad, que dice no tener ni idea de la relevancia de lo que le hablan. Si esto es así, deberíamos desterrarla de Toledo.

En estos eventos, faltó comida o sobramos comensales, pero no faltó vino, ni un cura, que yo le vi. Del estilo de los invitados e invitadas habría que hacer un artículo aparte, pero resumo en dos frases: felicidades a los hombres con personalidad suficiente para no llevar chaqueta en estos lugares con las temperaturas que teníamos y reverencia a las mujeres bellas que aprecian también esa belleza en otras. Apunte: cuidado con los complementos ciertos bolsos, zapatos o collares te destrozan el look sin enterarte.

Lo más interesante de estas pre fiestas pasó fuera de la fiesta. A mi compañera Gloria Santoro le cantó una ranchera un mariachi y mis amigas y yo tuvimos un crush con un empleado de la limpieza. Seguro que me dejó muchos botones sin ojal. Pero, en resumen, me llamo Ángeles y estos son mis demonios.