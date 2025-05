El apagón ha dejado interesantes debates sobre la mesa: la (in)seguridad de la red eléctrica, la excesiva -o no- dependencia de las renovables, qué hacer con las nucleares… Pero esta columna no tratará sobre ninguno de estos temas, entre otras cosas porque sin saber qué, cómo y por qué ocurrió lo que ocurrió, poco podemos aportar. Ya habrá tiempo para debatir el futuro energético de este país y, también, para exigir responsabilidades.

Lo cierto -y comprobable- es que a los pocos minutos de irse la luz, los generadores de bulos ya estaban trabajando a toda máquina. En menos de media hora, los mensajes de "ataque terrorista" y "caos total" llenaron los móviles. No vi a nadie dudar de lo que ahí se les decía.

La desinformación va ganando la partida a la realidad (si es que no la ha ganado ya). No lo digo yo, según el Ministerio de Exteriores, "la desinformación constituye una de las mayores preocupaciones de los países democráticos". "Detrás de las noticias falsas o fake news se articulan, en numerosas ocasiones, estrategias para manipular la opinión pública y erosionar la estabilidad de los Estados y de sus instituciones".

Es un hecho que las llamadas fake news están entre nosotros y, lo peor de todo, es que ni siquiera nos damos cuenta. No hay que ir a buscarlas a oscuras webs conspiranoicas, se cuentan a diario en ruedas de prensa, se repiten en las tertulias y en los informativos y se multiplican en las redes sociales. Y vuelta a empezar, porque muchas veces la principal fuente de autoridad de algunos opinadores y/o políticos de medio pelo son estas redes sociales, donde todo vale y el origen de la información nunca termina de estar claro.

Con todo, su verdadero peligro está en que estas fake son creíbles porque nos cuentan lo que queremos oír. A todos nos gusta que se nos dé la razón. Cosas del algoritmo.

Y después de toda esta reflexión, me he permitido, querido lector, hacer una selección de los bulos más repetidos en estos días. Este es mi particular top five:

El quinto puesto lo ocupa un clásico: Vox dejando caer en rueda de prensa que Pedro Sánchez sabe perfectamente "qué ha pasado" y que justo el día del apagón "al hermano del presidente lo sentaban en el banquillo". No es casualidad que, un par de horas después de leer las declaraciones de Abascal, mi perfil en el antiguo Twitter se llenara de odio con solo teclear "apagón" y "hermano de Sánchez" en el buscador. Cito uno al azar: "Pedro Sánchez apagando la luz para borrar las pruebas que imputan a su hermano". Desinformación de manual.

En cuarta posición está el primo macarra de Abascal, el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez. El susodicho publicó que el Gobierno había dicho que la causa del apagón fue una "vibración atmosférica inducida". En otras palabras, más viento de la cuenta. Nunca se dijo tal cosa, pero la Aemet ha tenido que salir a desmentirlo y a la agencia Reuters le ha tocado corregir un teletipo. Pese a todo, al cierre de esta columna, el mensaje de Alvise seguía 'vivito y coleando' en redes, manteniendo el claro mensaje subliminal de que Moncloa nos toma por tontos y menos mal que está él aquí para iluminaros. Enfanga, que algo queda.

El tercer puesto se lo llevan los ciberataques terroristas. Aviso: no es que no crea posible que el apagón sea obra de algún ciberdelincuente, lo que pasa es que no podemos dar por cierto algo que aún no se ha podido demostrar. Fue algo obvio apuntar a los rusos como origen de todo, por eso ver 'pantallazos' de una noticia de la CNN diciendo que Von der Leyen había confirmado que nuestro apagón había sido "el peor ciberataque de la historia", no fue difícil de creer. La CNN también ha tenido que salir a desmentir lo que nunca publicó sobre la presidenta de la Comisión Europea.

Personalmente, prefiero el bulo de que el ciberataque fue obra de los israelíes, en represalia por la anulación del contrato para el suministro de balas a España. Si pueden hacer explotar móviles a distancia… bien pueden hacernos saltar los plomos a todo el país.

En segundo lugar se sitúa el bulo que vincula el apagón con la llegada de los extraterrestres a la tierra. Hace un tiempo ni lo habría tenido en cuenta, pero en menos de cuatro años hemos sufrido una pandemia, catástrofes climáticas 'que solo pasan una vez cada cien años' como la Dana de Valencia o la Filomena, EEUU ha dejado de ser aliado de Europa para ser el mejor amigo de Rusia, se nos recomienda un kit de supervivencia desde el gobierno… Sinceramente, la llegada de los marcianos me parece hoy más plausible que nunca.

Pero, de todos los bulos que han recorrido estos días la red, me quedo con la IA rebelde actuando contra la humanidad. Es más, según leo esto, veo ya a Elon Musk, en versión supervillano, diciendo "sayonara baby" a la población mundial. ¿Es posible? ¿Es cierto? ¿Es creíble? Se verá.