No soy mucho de caretas, ni de disfraces, ni de mascaras, ni de engaños, pero si les gusta el Carnaval les sugiero que piensen bien su disfraz, no se vayan a arrepentir luego de lo que son o de lo que representan. Si a alguien se le ha pasado por la cabeza ponerse la careta de Trump, para hacer ese "gracioso" bailecito que se gasta en sus actos públicos, recuerde que Trump es el hombre que, en la semana en que al menos seis bebés han muerto por hipotermia en Gaza, muertos de frío, se dedica a compartir en redes sociales un futuro e imaginario resort en territorio gazatí, en el que se le ve a él mismo, junto a Netanyahu, tomándose un cóctel en bañador. Trump ya no lleva careta es la pura maldad.

🎭 Fin de semana de carnaval y @suerteasi regresa con 'Ángeles y sus demonios'



No creo que a nadie se le ocurra disfrazarse de Mazón en Don Carnal, pero si se ponen su careta, recuerden que es el hombre que ha dado ¿cuatro, cinco, seis versiones diferentes de dónde estaba el día de la Dana en Valencia? La última es que no apareció por el Centro de Coordinación hasta pasadas las ocho y pico de la tarde. Una versión que solo pretende exculparle a él mismo de las posibles responsabilidades penales por la muerte de más de 200 personas. Hay que ser cobarde. Primero intentó encasquetarle los muertos al Gobierno central y ahora intenta encasquetárselos a la consejera de su propio gobierno para quitárselos de encima. Si se ponen la careta de Mazón no olviden llevar un acompañante con la careta de Feijóo, porque está claro que en esto están juntos.

Pueden optar por la careta de Errejón o de Monedero; esos, al parecer, sí llevan años con la careta puesta. Disfrazados de feminismo y de igualdad se dedicaban a ejercer el machismo y el abuso de poder. Inexcusable, pero también es inexcusable que el PP utilice este tema para sacar pecho. ¿Sacar pecho de qué? Si ustedes tienen alcaldes en activo acusados de abuso sexual y no han sido capaces ni de condenar esas actuaciones.

Hablando de abusos, algo huele mal en las aulas de la Universidad de Castilla-La Mancha cuando hay chicas denunciando abusos en Cuenca por parte de algún profesor y otras chicas que ya denunciaron abusos en Toledo por parte de algún compañero. Poco contundentes veo a los responsables y los comunicados de la UCLM para todo lo que parece estar pasando desde hace meses.

Yo les recomiendo que opten por disfraces tradicionales, de bombero, de vaquera, de enfermera. ¡Ay, no! De médicos y enfermeras no, que tal y como está el hospital de Toledo se pueden contagiar de sarampión o intoxicarse de formaldehído. Esto tiene otro artículo. Me llamo Ángeles y estos son mis demonios.